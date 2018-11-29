МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стратегией СМИ во взаимодействии с интернетом вещей остается встраивание в системы и проекты, которые производят технологические гиганты, а основной точкой контакта аудитории с контентом пока является дом. Таковы главные выводы совместного исследования PwC и МИА "Россия сегодня" "Развитие интернета вещей в российской медиаиндустрии".
Исследование основано на интервью с девятью крупными российскими медиаэкспертами. Они указали на сохраняющуюся зависимость СМИ от производителей и их неготовность выстраивать собственную технологическую экосистему для упаковки и дистрибуции контента. По мнению экспертов, основной точкой контакта аудитории с контентом остается дом, а основным устройством, куда стоит внедряться, — умная колонка, домашний многофункциональный мультимедийный центр. Следующим по приоритету идет автомобиль. Медиа-менеджеры рассчитывают, что с появлением беспилотных автомобилей у потребителя появится дополнительное время для потребления контента в машине.
"Результаты проведенного PwC глобального опроса исполнительных директоров (CEO) медийных компаний показали, что "контент всему голова" перестает быть эталонной бизнес-моделью медиа индустрии, — подчеркнул партнер, руководитель Центра компетенций PwC в области IoT в России Юрий Пуха. — 75% CEO западных медийных компаний уверены, что технологии существенно меняют ее ландшафт: лидеры на рынке инвестируют в удобные и гибкие цифровые платформы. Мы встретились и поговорили с ведущими экспертами российских медийных компаний. Сегодня они видят существенный потенциал в интеграции с экосистемами технологических компаний, например Яндекс-колонкой, Google News, адаптации дистрибьюции контента под место, время и устройство, удобные пользователю, а также в создании индивидуального персонального опыта".
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