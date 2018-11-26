Фотоконкурс Стенина представил работы победителей в Шанхае

ШАНХАЙ, 26 ноя — РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса им. Андрея Стенина открылась в понедельник в штаб-квартире Объединенной шанхайской медиагруппы (ОШМГ) в рамках международного турне по итогам этого творческого состязания, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Выставка, которая будет работать до 5 декабря, представляет китайской аудитории почти 70 высококлассных работ молодых журналистов со всего мира, повествующих о глобальных социальных вопросах и простых человеческих историях. Среди экспонатов — серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела", документальный отчет о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей Гран-при конкурса. Зрители по достоинству оценят наполненную глубоким смыслом фотосерию "Близнецы" Шивы Хадеми из Ирана, красочный кадр "Клюквенное сердце" белорусского мастера Сергея Гапона, трогательный портрет ненецкого мальчика посреди заснеженного пейзажа, сделанный Одидом Вагенштайном из Израиля, и множество других.

© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми. Близнецы © Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми. Близнецы

Уже второй год профессиональное жюри партнера конкурса, Объединенной шанхайской медиагруппы, выбирает в качестве лауреата своей специальной премии работу о детях. Яркий снимок Тайсира Махди из Ирака "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, действительно не оставляет равнодушным. Этот кадр принес автору первое место в номинации "Спорт".

"Я был очень рад принять участие в столь значимом конкурсе для фотожурналистов, — отметил Тайсир Махди. — Полученные награды, в том числе специальная премия ОШМГ, вдохновляет меня на дальнейший профессиональный рост. Спасибо конкурсу имени Андрея Стенина за поддержку молодых фотографов".

© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить © Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить

В международном турне конкурса Стенина Шанхай стал четвертой остановкой вслед за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Москвой и Кейптауном. Из крупнейшего мегаполиса мира выставка отправится на северо-восток Китая в город Вэйхай, оттуда в Бейрут, а затем Мадрид и другие европейские столицы.

"Наши победители — молодые, но уже профессионалы, и я верю, что наш конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен", — подчеркнул директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest Алена Кочеткова. Как я болела © Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest Алена Кочеткова. Как я болела

Международными партнерами номинаций конкурса в 2018 году стали Международный комитет Красного Креста (МККК), Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) — крупнейшая по масштабу издательская корпорация Китая. Создана в октябре 2013 года, издает 23 газеты и журнала, владеет двумя издательствами. В компании работают свыше 8 тыс. человек, общий тираж ее ежедневных газет превышает 3,7 млн экземпляров. Газеты "Цзефан дейли", "Вэньхуэй дейли" и "Синьминь ивнинг ньюс" входят в число крупнейших и наиболее влиятельных новостных изданий КНР. У цифровых продуктов ОШМГ — аккаунтов WeChat, Weibo, мобильных приложений и СМС-сервисов — более 240 млн активных пользователей. Не так давно группа запустила новые знаковые проекты, в частности The Paper, ставшую одной из ведущих новостных интернет-платформ в Китае, и Цземянь (Jiemian), агрегатор финансовых новостей, у которого в настоящий момент более 80 млн подписчиков в мобильном приложении.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.