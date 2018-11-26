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Фотоконкурс Стенина представил работы победителей в Шанхае

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© Фото : Stenincontest, Сергей ГапонСнимок Клюквенное сердце фотографа Сергея Гапона из Белоруссии, занявший первое место в категории Моя планета. Одиночная работаСнимок Клюквенное сердце фотографа Сергея Гапона из Белоруссии, занявший первое место в категории Моя планета. Одиночная работа
© Фото : Stenincontest, Сергей Гапон

ШАНХАЙ, 26 ноя — РИА Новости. Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса им. Андрея Стенина открылась в понедельник в штаб-квартире Объединенной шанхайской медиагруппы (ОШМГ) в рамках международного турне по итогам этого творческого состязания, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
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В Кейптауне открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

Выставка, которая будет работать до 5 декабря, представляет китайской аудитории почти 70 высококлассных работ молодых журналистов со всего мира, повествующих о глобальных социальных вопросах и простых человеческих историях. Среди экспонатов — серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела", документальный отчет о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей Гран-при конкурса. Зрители по достоинству оценят наполненную глубоким смыслом фотосерию "Близнецы" Шивы Хадеми из Ирана, красочный кадр "Клюквенное сердце" белорусского мастера Сергея Гапона, трогательный портрет ненецкого мальчика посреди заснеженного пейзажа, сделанный Одидом Вагенштайном из Израиля, и множество других.

© Фото : Шива Хадеми, StenincontestШива Хадеми. Близнецы
© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest
Шива Хадеми. Близнецы
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян пообещала помочь ребенку из Ирака с фото лауреата конкурса Стенина

Уже второй год профессиональное жюри партнера конкурса, Объединенной шанхайской медиагруппы, выбирает в качестве лауреата своей специальной премии работу о детях. Яркий снимок Тайсира Махди из Ирака "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, действительно не оставляет равнодушным. Этот кадр принес автору первое место в номинации "Спорт".

"Я был очень рад принять участие в столь значимом конкурсе для фотожурналистов, — отметил Тайсир Махди. — Полученные награды, в том числе специальная премия ОШМГ, вдохновляет меня на дальнейший профессиональный рост. Спасибо конкурсу имени Андрея Стенина за поддержку молодых фотографов".

© Фото : Тайсир Махди, StenincontestТайсир Махди. Желание жить
© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest
Тайсир Махди. Желание жить

В международном турне конкурса Стенина Шанхай стал четвертой остановкой вслед за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Москвой и Кейптауном. Из крупнейшего мегаполиса мира выставка отправится на северо-восток Китая в город Вэйхай, оттуда в Бейрут, а затем Мадрид и другие европейские столицы.

"Наши победители — молодые, но уже профессионалы, и я верю, что наш конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен", — подчеркнул директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

© Фото : Алена Кочеткова, StenincontestАлена Кочеткова. Как я болела
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
Алена Кочеткова. Как я болела

Международными партнерами номинаций конкурса в 2018 году стали Международный комитет Красного Креста (МККК), Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) — крупнейшая по масштабу издательская корпорация Китая. Создана в октябре 2013 года, издает 23 газеты и журнала, владеет двумя издательствами. В компании работают свыше 8 тыс. человек, общий тираж ее ежедневных газет превышает 3,7 млн экземпляров. Газеты "Цзефан дейли", "Вэньхуэй дейли" и "Синьминь ивнинг ньюс" входят в число крупнейших и наиболее влиятельных новостных изданий КНР. У цифровых продуктов ОШМГ — аккаунтов WeChat, Weibo, мобильных приложений и СМС-сервисов — более 240 млн активных пользователей. Не так давно группа запустила новые знаковые проекты, в частности The Paper, ставшую одной из ведущих новостных интернет-платформ в Китае, и Цземянь (Jiemian), агрегатор финансовых новостей, у которого в настоящий момент более 80 млн подписчиков в мобильном приложении.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура",  информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia,  медиасеть Al Mayadeen.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ruСоюз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Фото : Анас Камаль, StenincontestАнас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".Анас Камаль. Белая гора
© Фото : Анас Камаль, Stenincontest
Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".
© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".Себнем Коскун. Завтрак на привале
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
Себнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Красная корова
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Шива Хадеми, StenincontestШива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Шива Хадеми. Близнецы
© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest
Шива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Федор Телков, StenincontestФедор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Федор Телков. Уральские марийцы. Народный костюм
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
Федор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Машрук Ахмед, StenincontestМашрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".Машрук Ахмед. В убежище любой ценой
© Фото : Машрук Ахмед, Stenincontest
Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Алексей Филиппов, StenincontestАлексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".Алексей Филиппов. Раскаленный грунт
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
Алексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".Луис Тато. Школа бокса для девочек в Кении
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Уличный футбол
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".Луис Тато. Беспорядки в Кении после выборов
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Сергей Гапон, StenincontestСергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".Сергей Гапон. Косичка
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
Сергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".
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