Радио Sputnik и "Россия сегодня" стали лауреатами премии "СМИротворец-2018"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik и МИА "Россия сегодня" вошли в число победителей ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений "СМИротворец-2018", сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

"СМИротворец" проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. В конкурсе участвуют федеральные, региональные, а также национально-культурные СМИ, работы которых разделены на две категории ("Федеральные и региональные СМИ" и "Этнические и локальные СМИ").

Лучшими в номинации "Интернет" в категории "Федеральные и региональные СМИ" стали МИА "Россия сегодня" за проект "Россия — территория настоящего" и материалы "Между двух миров", "Страна узоров" и "Мимодумье по-ненецки", а в категории "Этнические и локальные СМИ — ИА "Псковская лента новостей". Первые места в соответствующих категориях в номинации "Радио" заняли радио Sputnik (МИА "Россия сегодня") и "Радио Юнитон" (Новосибирск).

Первое место в номинации "Телевидение" в категории "Федеральные и региональные СМИ" занял телеканал "Культура" (Россия К). В категории "Этнические и локальные СМИ" лауреатом премии в этой номинации стал телеканал "Студия Факт" (поселок Тазовский, ЯНАО). В номинации "Печать" победили Российская газета — Северо-Запад (Санкт-Петербург) и журнал "Лучшее в Хабаровске" (Хабаровск). В номинации "Родные языки" лауреатами стали информационное агентство России "ТАСС" и агентство новостей ТВ2 (Томск). А лучшим "Детским и молодежным СМИ" был признан телеканал "Тамыр" (Уфа).

Среди лауреатов премии также оказались проекты телеканалов "Карусель" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Первый Ярославский" (Ярославль), ГТРК "Дагестан" (Махачкала), ГТРК "Амур" (Благовещенск), интернет-газета "Фонтанка.ру" (Санкт-Петербург), интернет-журнал "Сиб.фм" (Новосибирск), "Новая газета", "Тюменские известия" и другие.

Торжественное награждение победителей проходило в четверг в театре "Геликон-опера".