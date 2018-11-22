МИА "Россия сегодня" в январе запустит VR-проект о незрячих

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" в январе запустит проект в формате виртуальной реальности (VR), который позволит узнать, как живут незрячие люди, рассказала заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева.

"Еще один VR-проект мы представим в январе. Эта история будет о том, как живут незрячие люди, и мы предложим (в рамках VR-проекта — ред.) прожить реальный документальный день вместе с ними", — сказала Лосева на форуме Russian Internet Week (RIW 2018).

"В этом проекте мы рассказываем про то, как видят мир и как живут в городе незрячие люди. Здесь три реальных героя — двое молодых людей и девушка, которые живут и работают в Москве. В течение трех месяцев мы с ними очень много разговаривали об их восприятии мира", — добавила она.

Лосева отметила, что при подготовке проекта его авторы столкнулись с вызовом работы со звуком, которого не было при работе с первыми двумя VR-проектами агентства. "Значение звука в виртуальной реальности выше, чем даже в кинематографе. Казалось бы, это визуальный жанр, но на практике, антропологически, физиологически оказывается, что звук важнее даже, чем та картинка, которую мы даем. Потому что именно звук превращает виртуальную реальность из 3D-фотообоев с взаимодействием в мир, который ты начинаешь ощущать реально", — сказала заместитель главного редактора "России сегодня".

Она напомнила, что МИА "Россия сегодня" уже запустило два VR-проекта. Первый был запущен в начале ноября — это мобильное приложение "Механика аутизма", которое позволяет пользователю взглянуть на мир глазами человека с расстройством аутистического спектра.

Второй проект, запущенный неделю назад, рассказывает с помощью виртуальной реальности о людях с синестезией. "Мы исследуем феномен синестезии. Мы исследуем людей, которых (по разным оценкам) от 1 до 4%, людей с особенностями восприятия информации. Это те люди, которые слышат цвет в звуке, имена видят в цвете. Скачав приложение, вы увидите историю с элементами дополненной реальности, сможете навести приложение на цвета и услышать, как они звучат. Или записать звук своего голоса и увидеть цветовой портрет своего голоса", — пояснила Лосева.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает мультимедийным партнером RIW 2018.