"Россия сегодня" и МИД организуют круглый стол о свободе слова в интернете

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Круглый стол "Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках" состоится в среду, 28 ноября, в Министерстве иностранных дел России. Его организаторами выступают департамент информации и печати МИД РФ, МИА "Россия сегодня", Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.

Модератором первой пленарной сессии круглого стола, посвященной соотношению защиты национальной безопасности и свободы выражения мнений, а также феномену "фейковых новостей" в электронных СМИ, станет руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский. Вторую пленарную сессию, на которой планируется обсудить этические стандарты журналистики и необходимость формирования общего научно-методологического подхода к ним, будет вести и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

К участию в круглом столе приглашены представители профильных структур государственной власти, средств массовой информации, экспертного сообщества, академической среды.