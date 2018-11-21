На Днях Арктики презентовали обновленный сайт Arctic.ru

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Презентация обновленного сайта Arctic.ru состоялась в среду на открывшемся в МИА "Россия сегодня" федеральном арктическом форуме "Дни Арктики в Москве". С историей и деталями нового сайта участников ознакомила руководитель проекта Юлия Атанова.

© Пресс-служба Дней Арктики в Москве Денис Храмов: Потенциал Арктики огромен — специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Как отметила Юлия Атанова, в рамках ребрендинга был создан новый логотип проекта и определен характер сайта. "Мы учли пользовательский опыт, убрали лишнее, стали ближе к пользователю, — сообщила Атанова. ¬- Кроме того, у нас появились мобильная версия сайта, amp-страницы и новый для проекта формат лонгрида".

"Arctic.ru вещает на двух языках — английском и русском, что сделало его популярным и за рубежом: 60% наших читателей — иностранцы, жители государств, иногда очень далеких от арктической зоны, — подчеркнула руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова. — Мы рассказываем не только об истории, но и отвечаем на актуальные вызовы современности, обращаясь за ответами к самым известным исследователям, а потом превращая их научный язык в яркую графику, видео, вебинары. В социальных сетях Arctic.ru каждый день открываются новые тайны белой шапки Земли".

Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проходит в российской столице на разных площадках с 21 по 25 ноября. Его организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с правительством Москвы, Экологической палатой России и коммуникационным агентством "Новое время". Основные цели форума — привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, повышение туристической привлекательности районов Крайнего Севера России, в том числе посредством фото- и киноискусства, рассказ о великолепии многоликого мира Севера и арктического региона, а также конструктивный диалог о решении экологических задач в Арктике.

МИА "Россия сегодня" и Arctic.ru являются информационными партнерами форума.

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