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Медведев поздравил МИА "Россия сегодня" с приближающимся юбилеем

(обновлено: 17:32 08.11.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаДмитрий Медведев с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил международное информационное агентство "Россия сегодня" с юбилеем.

Дмитрий Медведев во время встречи с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 8 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев встретился с победителями фотоконкурса имени Стенина

МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года.

"Пользуясь возможностью, хочу поздравить. У вас пока маленький, скромный юбилей. Пять лет. Но вопрос заключается в том, как считать", — сказал Медведев во время встречи с победителями четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. На этой встрече присутствовали генеральный директор и главный редактор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.

Премьер отметил, что если считать после последней реорганизации, то это пятилетний юбилей, но если считать с момента возникновения, то цифры будут значительнее. Киселев добавил, что "Совинформбюро" было основано на третий день начала Великой Отечественной войны. "Считать нужно, конечно, с наиболее древнейших", — добавил премьер.

"А можно считать и по добрым делам. Для агентства как организатора конкурса и для присутствующих здесь номинантов большая честь, что вы принимаете нас здесь, в своей резиденции, и благословляете на продолжение этой работы", — сказал Киселев.

Посетительница на открытии выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина-2018. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Давашкин
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Он напомнил, что импульсом для этого конкурса стала трагическая гибель фотожурналиста Андрея Стенина. "Мы постарались таким образом увековечить имя Андрея, и сейчас это единственный международный профессиональный конкурс для молодых фотожурналистов, которые вступают на это трудное поприще. И в этом году приняли участие уже 6 тысяч человек из 77 стран", — отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".

"Фотография сегодня во многом альтернативное искусство, потому что сейчас в моде постправда и борьба интерпретаций, но фотография — это правда факта и то, что противопоставляет себя любым злокачественным подозрениям, потому что мы видим то, что было на самом деле", — отметил он.

После этого премьеру продемонстрировали видеоролик, рассказывающий об участниках конкурса, и демонстрирующий конкурсные работы.

В свою очередь Симоньян выразила благодарность Медведеву за интерес к проекту.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© Фото : Дамир Булатов
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Она отметила, что Андрей Стенин — один из тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг.

"Я человек верующий, и думаю, что он сейчас видит и понимает, что его смерть дала толчок чему-то важному. Конкурс объединяет 77 стран, выставки проходят на всех континентах", — добавила Симоньян, отметив, что это дает возможность авторам донести и показать свое видение.

После этого премьеру подарили значок-символ конкурса и фотоальбом с лучшими работами фотографов агентства.

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