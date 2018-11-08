МИА "Россия сегодня" запустило первый VR-проект

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" запустило в четверг свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR). Мобильное приложение "Механика аутизма", разработанное медиагруппой при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и при информационной поддержке Фонда "Обнаженные сердца" даст возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами.
По сюжету проекта "Механика аутизма" герой попадает в магазин, где сталкивается с несколькими травмирующими для него ситуациями. Каждая из них приводит к кризису, характерному для человека с РАС. Однако за каждым срывом следует ситуация, которая позволяет герою стабилизироваться. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.
Проект "Механика аутизма" доступен для просмотра в web-версии на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" RIA.ru. Для полноценного взаимодействия с проектом достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения.
"Наша задача сейчас — не загнать в очки тех, кто еще не использует их повседневно, а предложить попробовать этот контент, - подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. — Мы общаемся с теми смежными отраслями, которые работают с форматом: создателями развлекательных и обучающих игр, инновационными педагогическими группами. Уже сейчас есть понимание, что рождается нечто серьезное — новый способ коммуникации с молодыми пользователями, с теми, кто растет на взаимодействии с VR. Мы хотим прийти к этим людям с журналистским контентом в удобном, привычном для них формате. При этом в словосочетании "VR-журналистика" главное для нас по-прежнему журналистика".
"Это очень здорово, что первый VR-проект, запускаемый МИА "Россия сегодня", посвящен внутреннему миру человека с расстройством аутистического спектра. Примерив очки виртуальной реальности, пользователи смогут увидеть мир глазами человека с аутизмом, попытаться осознать, каково это, и почувствовать эмпатию. Я надеюсь, проекты подобные этому помогут нам изменить отношение общества к людям с нарушениями развития, и станут реальным вкладом в работу, которую проводит Фонд "Обнажённые сердца"", — сказала основатель Фонда "Обнажённые сердца" Наталья Водянова.
МИА "Россия сегодня" планирует ежегодно запускать 4-5 проектов в формате VR и 8-12 проектов в формате AR. Все они будут сопровождаться статьей на сайте, а некоторые — еще и подкастом.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
был создан в 2012 году режиссером Авдотьей Смирновой для содействия решению проблем аутизма в России. Фонд занимаемся просвещением и информированием в том, что касается расстройств аутистического спектра, способствует созданию инклюзивного общества для людей с ментальными особенностями. Они должны учиться, работать, жить рядом с нейротипичными людьми, а не находиться в социальной изоляции, как это нередко происходит сейчас. Задача Фонда — создавать для людей с аутизмом благоприятную и дружелюбную среду на всех этапах их жизненного маршрута, с первых лет жизни и до зрелого возраста.
"Обнаженные сердца" — Фонд помощи детям, основанный Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы Фонда — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей. При помощи этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.