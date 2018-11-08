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МИА "Россия сегодня" запустило первый VR-проект

(обновлено: 12:39 08.11.2018)
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© МИА «Россия сегодня»МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проектМИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект
© МИА «Россия сегодня»

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" запустило в четверг свой первый проект в формате виртуальной реальности (VR). Мобильное приложение "Механика аутизма", разработанное медиагруппой при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и при информационной поддержке Фонда "Обнаженные сердца" даст возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами.

Механика аутизма. Почему они так реагируют?
© Иллюстрация РИА Новости . Илья Питалев
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Механика аутизма. Почему они так реагируют?
В современной журналистке VR и AR направления имеют статус экспериментальных. В отличие от традиционных журналистских жанров, здесь пока нет четких правил. Однако эти эксперименты необходимы СМИ, чтобы развиваться вместе с технологиями, своевременно нарабатывать инструментарий и экспертизу, постепенно приучать аудиторию к новым способам работы с информацией.

По сюжету проекта "Механика аутизма" герой попадает в магазин, где сталкивается с несколькими травмирующими для него ситуациями. Каждая из них приводит к кризису, характерному для человека с РАС. Однако за каждым срывом следует ситуация, которая позволяет герою стабилизироваться. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.

Проект "Механика аутизма" доступен для просмотра в web-версии на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" RIA.ru. Для полноценного взаимодействия с проектом достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения.

"Наша задача сейчас — не загнать в очки тех, кто еще не использует их повседневно, а предложить попробовать этот контент, ­- подчеркнула заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. — Мы общаемся с теми смежными отраслями, которые работают с форматом: создателями развлекательных и обучающих игр, инновационными педагогическими группами. Уже сейчас есть понимание, что рождается нечто серьезное — новый способ коммуникации с молодыми пользователями, с теми, кто растет на взаимодействии с VR. Мы хотим прийти к этим людям с журналистским контентом в удобном, привычном для них формате. При этом в словосочетании "VR-журналистика" главное для нас по-прежнему журналистика".

Тим Штроман
© Фото из личного архива
С чем сталкиваются на улице люди с аутизмом
"Нам очень важно, что фонд оказал экспертную поддержку инновационному проекту "Механика аутизма". Аутизм это сложная тема, которая требует от общества не только эмпатии, умения поставить себя на место другого человека, но и довольно широкого профиля информированности, поэтому VR с его возможностями здесь подходит как нельзя лучше", — отметила президент фонда содействия решению проблем аутизма в России Авдотья Смирнова.

"Это очень здорово, что первый VR-проект, запускаемый МИА "Россия сегодня", посвящен внутреннему миру человека с расстройством аутистического спектра. Примерив очки виртуальной реальности, пользователи смогут увидеть мир глазами человека с аутизмом, попытаться осознать, каково это, и почувствовать эмпатию. Я надеюсь, проекты подобные этому помогут нам изменить отношение общества к людям с нарушениями развития, и станут реальным вкладом в работу, которую проводит Фонд "Обнажённые сердца"", — сказала основатель Фонда "Обнажённые сердца" Наталья Водянова.

МИА "Россия сегодня" планирует ежегодно запускать 4-5 проектов в формате VR и 8-12 проектов в формате AR. Все они будут сопровождаться статьей на сайте, а некоторые — еще и подкастом.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Увидеть человека. Наталья Водянова о том, как помочь особым детям
© Фонд "Обнаженные сердца"
Увидеть человека. Наталья Водянова о том, как помочь особым детям
Фонд "Выход" был создан в 2012 году режиссером Авдотьей Смирновой для содействия решению проблем аутизма в России. Фонд занимаемся просвещением и информированием в том, что касается расстройств аутистического спектра, способствует созданию инклюзивного общества для людей с ментальными особенностями. Они должны учиться, работать, жить рядом с нейротипичными людьми, а не находиться в социальной изоляции, как это нередко происходит сейчас. Задача Фонда — создавать для людей с аутизмом благоприятную и дружелюбную среду на всех этапах их жизненного маршрута, с первых лет жизни и до зрелого возраста.

"Обнаженные сердца" — Фонд помощи детям, основанный Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы Фонда — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей. При помощи этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.

 

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