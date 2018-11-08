Медведев встретится с победителями фотоконкурса имени Стенина

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг встретится с победителями Международного конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина, сообщила пресс-служба правительства.
В четверг состоится торжественная церемония награждения и открытие выставки победителей конкурса имени Стенина. В рамках мероприятия будет объявлен обладатель гран-при конкурса.
"Восьмого ноября Дмитрий Медведев встретится с победителями IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина", — говорится в сообщении.
Ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения Стенина, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.
В этом году конкурс прошел в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".