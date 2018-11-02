В ООН открылась выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Выставка работ финалистов международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина открылась в пятницу в ООН.

"Я бы хотела поздравить всех молодых журналистов со всего мира, кто принял участие в ежегодном конкурсе имени Андрея Стенина", — сказала на церемонии открытия заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл.

Она добавила, что знает — как человек, который в прошлом много лет проработал корреспондентом и редактором — исключительную важность фотографии в новостях: "статья может стереться из памяти, а впечатляющее фото — вряд ли".

"Сегодня Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который напоминает нам, что мы должны защищать всех журналистов, включая фотографов, и необходимо обеспечивать им возможность безопасного выполнения их работы", — заключила заместитель генсека ООН.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что важным фактом является открытие выставки именно в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он напомнил собравшимся, что конкурс носит имя "трагически погибшего талантливого военного фотокорреспондента Андрея Стенина".

"Для нас большая честь, что мировой показ работ финалистов конкурса имени Андрея Стенина стартует здесь, в штаб-квартире Организации Объединенных наций", — сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

"Андрей Стенин погиб в 2014 году на востоке Украины в результате вооруженного конфликта, он был нашим коллегой, товарищем, талантливым фотокорреспондентом, и поэтому Международное информационное агентство "Россия сегодня" четыре года назад решило организовать этот конкурс", — добавил замглавного редактора.

Он пояснил, что отличие этого конкурса от других заключается в том, что "он может быть стартовой площадкой для профессиональных фотографов со всего мира".

"Возрастной предел для участников этого конкурса составляет 33 года — ровно столько, столько прожил Андрей", — добавил Благодыренко.

Он отметил, что за "четыре года он (конкурс) превратился в крупный гуманитарный проект в российской фотографии, заявки на участие в этом году подали более 6 тысяч человек из 77 стран", — отметил Благодыренко.

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения погибшего фотокорреспондента, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Главными темами работ конкурса стали глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.

В этом году конкурс прошел в четырёх номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".

Финалистами стали представители 14 стран: России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР.

За время существования конкурса в состав жюри входили признанные мэтры мировой фотографии и представители ведущих мировых информационных агентств. Среди них — Джейсон Эскенази, лауреат Фонда Гуггенхайма (США); Рут Айххорн, фоторедактор журнала GEO (Германия); Андреас Трамп, фотодиректор журнала Stern (Германия); Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей агентства "Анадолу" (Турция); Денис Пэкуин, заместитель директора фотослужбы агентства Ассошиэйтед Пресс (США); Чжэн Вэй, заместитель директора департамента фотоинформации новостного агентства "Синьхуа" (Китай).

Призовой фонд конкурса в 2018 году составляет 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.

Церемония награждения победителей конкурса-2018 и открытие выставки их работ пройдет 8 ноября в выставочном комплексе Государственного исторического музея. По традиции в рамках церемонии будет также объявлен обладатель высшей награды конкурса – Гран-при.