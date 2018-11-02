В ООН откроется выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Выставка работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина откроется в штаб-квартире ООН в пятницу 2 ноября.
Ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.
В этом году конкурс прошел в четырёх номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".