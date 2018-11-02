В ООН откроется выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Выставка работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина откроется в штаб-квартире ООН в пятницу 2 ноября.

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.

Ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.

В этом году конкурс прошел в четырёх номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".