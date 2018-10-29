Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить главного победителя 2018 года

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" назовет 8 ноября обладателя Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Главная интрига конкурса будет сохранена организаторами до последнего момента и раскроется только на торжественной церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3). После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея.

За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира, среди которых Россия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Белоруссия, Израиль, ЮАР и другие. Выставка включит около 200 работ лучших молодых фотожурналистов, которые демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности — от библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017.

Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам мира.

О конкурсе: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists.