Сотрудники МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе молодых журналистов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудников МИА "Россия сегодня" в пятницу наградили за победу в конкурсе молодых журналистов "Вызов — XХI век", организованном Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Редактор дирекции вещания на русском языке Асель Палванова заняла первое место в номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения". Победу в номинации "Вызов — портрет современника" одержала обозреватель объединенной дирекции ria.ru Вера Костамо. В номинации "Вызов — год добровольца" первой стала выпускающий редактор дирекции государственных интернет-проектов Мария Давыдова. Диплома в номинации "Вызов — политика и экономика" удостоена корреспондент редакции политической и общественной информации Людмила Белоножко.

"Это самый массовый, самый престижный журналистский конкурс уже со своими традициями. На финальный этап конкурса пришло 503 работы. Никто не гонится за большим числом, но тем не менее оно уже как-то стабилизировалось — уже последние лет пять мы получаем где-то 500 работ. Это работы из всех субъектов Российской Федерации", — сказал генеральный директор Международного пресс-клуба Александр Чумиков перед награждением.