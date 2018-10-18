Конкурс госрекламы "Импульс" поставил новый рекорд

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершился прием работ на 5-й, юбилейный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс", организованный МИА "Россия сегодня". В этом году на конкурс подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время его проведения. География соискателей включила все регионы России. Лидером по числу представленных работ стал Ханты-Мансийский автономный округ. Среди номинаций самой востребованной участниками стала "Лучшая видеореклама".

Теперь экспертному жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, предстоит определить победителей. При этом будет учтено и мнение пользователей Рунета — они смогут проголосовать за понравившуюся им государственную рекламу на сайте конкурса с 5 по 25 ноября.

28 ноября состоится очное голосование жюри. Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: "Видеореклама", "Аудиореклама", "Наружная реклама", "Интернет-реклама", "Рекламный плакат", "Рекламный буклет", "Рекламная кампания" и "Рекламная активация". Жюри также определит победителей в семи специальных номинациях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание-Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше всё" и "Безопасная езда".

— конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Конкурс проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал "Вести.Ru", газета "Комсомольская правда", информационно-аналитический портал "Sostav.ru". Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации АКМР, АБКР, РАСО и АКОС. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и "Ассоциация менеджеров". Индустриальными партнерами конкурса "Импульс" стали IAB Russia, РАМУ и АКАР.

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