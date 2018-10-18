Конкурс госрекламы "Импульс" поставил новый рекорд

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершился прием работ на 5-й, юбилейный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс", организованный МИА "Россия сегодня". В этом году на конкурс подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время его проведения. География соискателей включила все регионы России. Лидером по числу представленных работ стал Ханты-Мансийский автономный округ. Среди номинаций самой востребованной участниками стала "Лучшая видеореклама".
28 ноября состоится очное голосование жюри. Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.
В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: "Видеореклама", "Аудиореклама", "Наружная реклама", "Интернет-реклама", "Рекламный плакат", "Рекламный буклет", "Рекламная кампания" и "Рекламная активация". Жюри также определит победителей в семи специальных номинациях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание-Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше всё" и "Безопасная езда".
Конкурс проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал "Вести.Ru", газета "Комсомольская правда", информационно-аналитический портал "Sostav.ru". Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации АКМР, АБКР, РАСО и АКОС. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и "Ассоциация менеджеров". Индустриальными партнерами конкурса "Импульс" стали IAB Russia, РАМУ и АКАР.
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