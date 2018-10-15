РИА Новости запускает линейку подкастов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. РИА Новости запускает собственную линейку подкастов, которые будут публиковаться на сайте ria.ru в одноименном разделе. На первом этапе опубликовано 11 подкастов (всего 22 эпизода) по разным направлениям: социальные темы, культура, спорт, наука и другие. Далее новые эпизоды и подкасты будут появляться ежедневно. Они будут распространяться через сервисы Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast Addict.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева прокомментировала запуск проекта: "Подкасты — это один из главных трендов в медиа, ведь время, которое пользователь готов потратить на чтение или смотрение видео, не бесконечно. А аудио — это пассивное восприятие, второй слой. Вы можете бегать, готовить, убирать квартиру или ехать в метро — и слушать подкасты. Их потребление будет расти".
Для создания подкастов были использованы самые разные жанровые решения: от многосерийных документальных аудиоспектаклей до дискуссий и интервью. Разнообразие вариантов позволит протестировать широкий спектр подходов к созданию подкастов и выбрать наиболее востребованные, интересные и вовлекающие. До конца года проект будет находиться в пилотном режиме, и, несмотря на то, что большая часть эпизодов уже проходила через фокус-группы, исследования восприятия и предпочтений будут продолжены.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
- 48 миллионов человек слушает подкасты еженедельно*
- 80% слушателей заявляют, что они "практически всегда" или "всегда" дослушивают подкаст до конца*
- Доходы от рекламы в англоязычных подкастах в 2017 году выросли в 2 раза в сравнении с 2016 годом**
- 58% экспертов из числа издателей заявили, что планируют инвестировать в производство аудио в 2018***
*"The 2018 Infinite Dial Study" от компаний Edison Research и Triton Digital
**Full Year 2017 Podcast Ad Revenue Study: by IAB and PwC
***Reuters Institute Digital News Report 2018