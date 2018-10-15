РИА Новости запускает линейку подкастов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. РИА Новости запускает собственную линейку подкастов, которые будут публиковаться на сайте ria.ru в одноименном разделе. На первом этапе опубликовано 11 подкастов (всего 22 эпизода) по разным направлениям: социальные темы, культура, спорт, наука и другие. Далее новые эпизоды и подкасты будут появляться ежедневно. Они будут распространяться через сервисы Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast Addict.

Партнерами подкастов стали благотворительный фонд "Подари жизнь" и проект "Игры победителей", Биологический музей им. Тимирязева, Дарвиновский музей, Музей Космонавтики и другие.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева прокомментировала запуск проекта: "Подкасты — это один из главных трендов в медиа, ведь время, которое пользователь готов потратить на чтение или смотрение видео, не бесконечно. А аудио — это пассивное восприятие, второй слой. Вы можете бегать, готовить, убирать квартиру или ехать в метро — и слушать подкасты. Их потребление будет расти".

Для создания подкастов были использованы самые разные жанровые решения: от многосерийных документальных аудиоспектаклей до дискуссий и интервью. Разнообразие вариантов позволит протестировать широкий спектр подходов к созданию подкастов и выбрать наиболее востребованные, интересные и вовлекающие. До конца года проект будет находиться в пилотном режиме, и, несмотря на то, что большая часть эпизодов уже проходила через фокус-группы, исследования восприятия и предпочтений будут продолжены.

По любым возникающим вопросам всегда можно писать на почту podcasts@rian.ru.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

48 миллионов человек слушает подкасты еженедельно*

80% слушателей заявляют, что они "практически всегда" или "всегда" дослушивают подкаст до конца*

Доходы от рекламы в англоязычных подкастах в 2017 году выросли в 2 раза в сравнении с 2016 годом**

58% экспертов из числа издателей заявили, что планируют инвестировать в производство аудио в 2018***

*"The 2018 Infinite Dial Study" от компаний Edison Research и Triton Digital

**Full Year 2017 Podcast Ad Revenue Study: by IAB and PwC

***Reuters Institute Digital News Report 2018