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Топ-менеджеров "России сегодня" признали лучшими в отрасли

(обновлено: 03:07 25.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд МИА Россия сегодня. Архивное фотоСтенд МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Руководители МИА "Россия сегодня" заняли высшие строчки в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсант", опубликованном на сайте kommersant.ru.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев и директор по коммуникациям и связям с общественностью агентства Петр Лидов, победившие в номинациях "Коммерческий директор" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно.

"Польщен высокой оценкой профессионалов отрасли. Для меня она — стимул к тому, чтобы не только не понижать планку, но и продолжать совершенствоваться. Надеюсь вместе с коллегами внести посильный вклад в новые значимые проекты агентства", — отметил Дмитрий Груздев.

В первые пятерки рейтинга в различных категориях вошли еще шесть менеджеров МИА "Россия сегодня": директор объединенной правовой дирекции Евгений Королев, руководитель дирекции государственных интернет-проектов Елена Давыдова, первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор Дмитрий Ушаков, первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, директор по персоналу Евгения Солодова. Кроме того, в топ-1000 нынешнего года включены заместитель главного редактора — директор дирекции мультимедийных центров входящего в МИА "Россия сегодня" информационного агентства и радио Sputnik и руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова.  

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Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты "Коммерсант".

Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".

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Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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