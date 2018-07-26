"Россия сегодня" получила золотую медаль конкурса "Патриот России"

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Около 100 лучших журналистов из 43 российских регионов собрались в четверг в Казани на вручении наград всероссийского конкурса "Патриот России", золотую медаль за победу в номинации "Россия – великая наша держава" получило МИА "Россия сегодня" с мультимедийным проектом "Россия. Территория настоящего".
Конкурс патриотов
Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Победители определяются в пяти номинациях: "Россия – великая наша держава", "Служу Отечеству", "Мы – россияне!", "Добровольцы России" и "Россия молодая".
По словам руководителя оргкомитета конкурса, гендиректора Международного пресс-клуба Александра Чумикова, стало хорошей традицией чествовать профессионалов медиа не только в Москве, но и в других городах России. За 17 лет проведения конкурса его победителей встречали также Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Волгоград, Омск, Воронеж, Белгород, Уфа, Челябинск, Тула.
В церемонии награждения конкурса "Патриот России 2018" в Казани участвуют около 100 журналистов, представляющих 85 СМИ. Всего в нынешнем конкурсе состязались представители 359 СМИ (газеты, журналы, телекомпании, радио, интернет-издания) из 72 регионов, которые прислали более 1,8 тысячи работ.
Про настоящее время и настоящие явления
Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.
"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы это не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказывает руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
По её словам, работа над проектом – от задумки до публикации на сайте всех 12 уникальных мультимедийных историй – заняла больше года. Авторы девять месяцев разрабатывали темы, проводили съемки, готовили тексты, отсекали все лишнее, что могло бы помешать прочитать эти истории на одном дыхании и влюбиться в эту настоящую Россию. Ещё около полугода эти истории одна за другой публиковались на сайте агентства.
"Мы назвали проект "Россия. Территория настоящего". Настоящее – это и о времени, когда все происходит, и, безусловно, о качестве того, о чем мы рассказываем. Это все настоящее, неподдельное, глубокое, живое", — сказала руководитель проекта.
Первой, к примеру, была опубликована история об оренбургском пуховом платке – от вычесывания пуха уникальных оренбургских коз до создания дизайнерских платьев из оренбургского платка. В других историях – завораживающие своей магией тувинские шаманы, притягивающий красотой и щедрыми дарами Алтай, российская компания, создавшая модель экзоскелета для реабилитации людей после инсульта, секреты производства органических продуктов в Ярославской области.
Признание крайне важно
Победа в конкурсе "Патриот России", по признанию Олейник, невероятно важна для коллектива проекта.
"Конечно, самое главное для нас – наш зритель, наш читатель. Но конкурсы – это всегда признание в профессиональной среде. В жюри работы оценивают люди высокопрофессиональные, которые видели гораздо больше, чем обычный зритель. И такое признание для нас очень важно, несомненно", — сказала она.
"Когда мы отправляли заявку на конкурс, были уверены, что это самый правильный для нас конкурс, то, что нужно. И мы очень рады, что нас оценили по-достоинству. Очень-очень гордимся этим", — сказала она.
Чтобы проект "Россия. Территория настоящего" увидели как можно больше людей — и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА "Россия сегодня". "Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне", — говорит руководитель проекта.
Смотреть обязательно
Руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" уверена, что посмотреть его необходимо всем, "совершенно обязательно". Для неё самая большая ценность в этом проекте – фотографии.
Известные во всем мире фотографы, по словам Олейник, со всей душой отнеслись к работе и сделали действительно фантастические фотографии. Каждая история получилась очень личная, персонально пережитая и удивительная.
Олейник уверена, что "Россия сегодня" ещё не раз будет поднимать подобные темы. Возможно, это будут истории о ремёслах или портретные истории жителей России – идей немало. Главное – такая территория настоящего, настоящая Россия всегда жива, честна, интересна, а значит обязательно найдёт своего зрителя, читателя и ценителя.