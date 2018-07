"Россия сегодня" получила золотую медаль конкурса "Патриот России"

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Около 100 лучших журналистов из 43 российских регионов собрались в четверг в Казани на вручении наград всероссийского конкурса "Патриот России", золотую медаль за победу в номинации "Россия – великая наша держава" получило МИА "Россия сегодня" с мультимедийным проектом "Россия. Территория настоящего".

Конкурс патриотов

Конкурс "Патриот России" на лучшее освещение темы патриотического воспитания в электронных и печатных средствах массовой информации проводится в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы". Конкурс проходит при финансовой поддержке Роспечати при участии Минобороны, Росмолодежи, Союза журналистов России и региональных властей. Организатором выступает Международный пресс-клуб.

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Победители определяются в пяти номинациях: "Россия – великая наша держава", "Служу Отечеству", "Мы – россияне!", "Добровольцы России" и "Россия молодая".

По словам руководителя оргкомитета конкурса, гендиректора Международного пресс-клуба Александра Чумикова, стало хорошей традицией чествовать профессионалов медиа не только в Москве, но и в других городах России. За 17 лет проведения конкурса его победителей встречали также Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Волгоград, Омск, Воронеж, Белгород, Уфа, Челябинск, Тула.

В церемонии награждения конкурса "Патриот России 2018" в Казани участвуют около 100 журналистов, представляющих 85 СМИ. Всего в нынешнем конкурсе состязались представители 359 СМИ (газеты, журналы, телекомпании, радио, интернет-издания) из 72 регионов, которые прислали более 1,8 тысячи работ.

Про настоящее время и настоящие явления

Проект "Россия. Территория настоящего" – это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.

"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы это не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказывает руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

По её словам, работа над проектом – от задумки до публикации на сайте всех 12 уникальных мультимедийных историй – заняла больше года. Авторы девять месяцев разрабатывали темы, проводили съемки, готовили тексты, отсекали все лишнее, что могло бы помешать прочитать эти истории на одном дыхании и влюбиться в эту настоящую Россию. Ещё около полугода эти истории одна за другой публиковались на сайте агентства.

"Мы назвали проект "Россия. Территория настоящего". Настоящее – это и о времени, когда все происходит, и, безусловно, о качестве того, о чем мы рассказываем. Это все настоящее, неподдельное, глубокое, живое", — сказала руководитель проекта.

В очерках и на фотографиях – вековые традиции и их трансформация сегодня, новые технологии по соседству с уникальной природой, ремесла и научные открытия, экстремальный спорт и истории обычных людей. География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах.

Первой, к примеру, была опубликована история об оренбургском пуховом платке – от вычесывания пуха уникальных оренбургских коз до создания дизайнерских платьев из оренбургского платка. В других историях – завораживающие своей магией тувинские шаманы, притягивающий красотой и щедрыми дарами Алтай, российская компания, создавшая модель экзоскелета для реабилитации людей после инсульта, секреты производства органических продуктов в Ярославской области.

Признание крайне важно

Победа в конкурсе "Патриот России", по признанию Олейник, невероятно важна для коллектива проекта.

"Конечно, самое главное для нас – наш зритель, наш читатель. Но конкурсы – это всегда признание в профессиональной среде. В жюри работы оценивают люди высокопрофессиональные, которые видели гораздо больше, чем обычный зритель. И такое признание для нас очень важно, несомненно", — сказала она.

Конкурс "Патриот России" для проекта "Россия. Территория настоящего" — это, по словам Олейник, стопроцентное попадание в цель, поскольку проект был задуман и реализован, прежде всего, именно патриотичным, с любовью к России.

"Когда мы отправляли заявку на конкурс, были уверены, что это самый правильный для нас конкурс, то, что нужно. И мы очень рады, что нас оценили по-достоинству. Очень-очень гордимся этим", — сказала она.

Чтобы проект "Россия. Территория настоящего" увидели как можно больше людей — и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА "Россия сегодня". "Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне", — говорит руководитель проекта.

Смотреть обязательно

Руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" уверена, что посмотреть его необходимо всем, "совершенно обязательно". Для неё самая большая ценность в этом проекте – фотографии.

Известные во всем мире фотографы, по словам Олейник, со всей душой отнеслись к работе и сделали действительно фантастические фотографии. Каждая история получилась очень личная, персонально пережитая и удивительная.

"Каждая история – это небольшие, но емкие тексты, которые в совокупности с фотографической, визуальной составляющей удивляют, поражают и вызывают гордость за нашу страну. Я думаю, у нас всех сейчас правильное настроение – наконец-то мы гордимся своей страной, мы рады, что живём именно здесь, в России. И наш проект должен это подчеркнуть, усилить", — говорит она.

Олейник уверена, что "Россия сегодня" ещё не раз будет поднимать подобные темы. Возможно, это будут истории о ремёслах или портретные истории жителей России – идей немало. Главное – такая территория настоящего, настоящая Россия всегда жива, честна, интересна, а значит обязательно найдёт своего зрителя, читателя и ценителя.