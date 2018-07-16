МИА "Россия сегодня" завершило работу городских пресс-центров ЧМ-2018

Телеоператор во время трансляции пресс-конференции в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Архивное фото

Телеоператор во время трансляции пресс-конференции в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Городские мультимедийные пресс-центры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM завершили свою работу в понедельник, 16 июля. Они действовали во всех 11 городах-организаторах первенства, и за это время их посетили более 12 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысячи представителей иностранных СМИ и делегаций из 76 стран.

Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" выступило оператором городских мультимедийных пресс-центров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.

"Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и представители средств массовой информации, в помощь которым круглосуточно трудились сотрудники одиннадцати городских пресс-центров Чемпионата", — заявил президент РФ Владимир Путин на гала-концерте "Ночь в Большом", посвященном закрытию ЧМ-2018.

Оценивая работу сотрудников МИА "Россия сегодня" на чемпионате мира, главный редактор агентства Маргарита Симоньян подчеркнула: "Завершился наш фантастический чемпионат. Все, кто принимал участие в организации, здорово потрудились. Спасибо ребятам из "Россия сегодня" за работу 11 городских пресс-центров, журналистам и фотографам РИА Новости и Sputnik за освещение чемпионата. Молодцы!"

Городские мультимедийные пресс-центры в 10 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM открыли свои двери для аккредитованных российских и зарубежных СМИ 13 июня. Торжественное открытие московского пресс-центра состоялось 5 июня, в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава департамента физической культуры и спорта города Москвы Николай Гуляев и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.

"За все время было проведено около 1000 пресс-мероприятий, в том числе более 300 пресс-конференций, около 200 презентаций регионов, 159 экскурсий, 65 мастер-классов, 9 видеомостов, также в них организовывались трансляции матчей, пресс-подходы, выставки, пресс-туры и выступления творческих коллективов. Аккредитацию в городские пресс-центры, которая давала возможность посещать не только мероприятия ГПЦ, но и городские фан-зоны, прошли более 15 тысяч человек, включая представителей российских и иностранных СМИ и делегаций из 76 стран. Самым посещаемыми стали пресс-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске. Аккредитованные ФИФА журналисты также активно посещали наши пресс-центры", ‒ отметила руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева.

На площадках пресс-центров представители СМИ получили возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi и локерами. Для оповещения журналистов в ходе ЧМ-2018 было направлено в общей сложности более 320 тысяч смс. В круглосуточном режиме работала "горячая линия" на русском и английском языках, за сутки она принимала от 200 до 1000 звонков.

Пресс-центры постоянно предоставляли фото- и видеоматериалы, а также оказали информационную поддержку и организовывали эксклюзивные интервью для российских и зарубежных СМИ.

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM проходило в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Аналогичные пресс-центры МИА "Россия сегодня" успешно организовало во время Кубка Конфедераций в 2017 году и зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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