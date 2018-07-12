Конкурс Стенина предлагает пользователям сети выбрать лучшую работу

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чуть менее недели осталось до окончания голосования за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Каждый может сделать свой выбор на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 МСК 18 июля. Всё, что нужно, — это аккаунт в ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. На первую декаду июля в лидерах онлайн-голосования работы из ЮАР (Джастин Салливан, "В огне: за гранью"), Турции (Себнем Коскун, "Завтрак на крыше"), Индии (Анджей Кумар, "… подстреленный леопард"), России (Степан Змачинский, "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России") и Италии (Андреа Алаи, "Ультрас").

© Фото : Степан Змачинский, Stenincontest "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России" © Фото : Степан Змачинский, Stenincontest "Воздушно-десантные сборы Центра "Лидер" МЧС России"

© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest "Завтрак на привале" © Фото : Себнем Коскун, Stenincontest "Завтрак на привале"

Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, 6 августа победителей конкурса объявит жюри. В 2018 году в его состав вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Активное участие пользователей сети в выборе лучших работ в 2016 и 2017 годах лишний раз подтвердило интерес интернет-аудитории к конкурсу и продемонстрировало непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

© Фото : Аджей Кумар, Stenincontest "Я услышал, как подстреленный леопард зарычал от боли" © Фото : Аджей Кумар, Stenincontest "Я услышал, как подстреленный леопард зарычал от боли"

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.