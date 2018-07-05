РИА Новости признали лидером по цитируемости в соцмедиа в 2018 году

Директор дирекции по корпоративным связям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский, представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию «лидер цитируемости в соцмедиа» на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве.

Директор дирекции по корпоративным связям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский, представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию «лидер цитируемости в соцмедиа» на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Информационное агентство медиагруппы "Россия сегодня" РИА Новости получило награду национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" в 2018 году в номинации "Лидер цитируемости в соцмедиа", передаёт корреспондент РИА Новости.

Премия присуждена согласно рейтингу Топ-СМИ 2018 компании Brand Analytics "За формирование эффективной стратегии присутствия в социальных медиа".

Почётная награда была вручена директору дирекции корпоративных связей МИА "Россия Сегодня" Петру Лидову-Петровскому.

Одна из ведущих медиапремий России объединила представителей разных сфер отрасли – от крупных федеральных холдингов до региональных изданий. Премия была учреждена в 2001 году по инициативе журнала о медиабизнесе "Новости СМИ". Эта отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии. Она создана для пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе и в сфере коммуникаций, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.