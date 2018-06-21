Благодаря проекту "Найди меня, мама" усыновлен 101 ребенок

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За первое полугодие 2018 года 61 ребенок благодаря проекту МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама" был усыновлен или взят под опеку, таким образом, уже 101 ребенок находится в семье.

"Это настоящая победа, — говорит куратор проекта, заместитель директора дирекции государственных интернет-проектов Ирина Кедровская. — У нашего проекта есть особенность — все наши дети со сложными диагнозами или подростки, такие дети, к сожалению, имеют меньше шансов найти родителей. Однако тенденция налицо. Искренне верим, что просветительская деятельность агентства "Россия сегодня" о приемном родительстве и усыновлении вносит немалый вклад в общее дело, для этого мы и развиваем наши социальные проекты".

"Найди меня, мама" — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня", благотворительным фондом Михаила Гуцериева "САФМАР" и Фондом Николая Расторгуева. Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект стартовал в апреле 2016 года и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Через год, в апреле 2017 года, МИА "Россия сегодня" было награждено дипломом "Социально ответственное СМИ" V Ежегодной национальной программы "Лучшие социальные проекты России". За время существования проекта к нему присоединились также фонды "Измени одну жизнь", "Волонтеры в помощь детям-сиротам", IFTI.