Роспатент поблагодарил МИА "Россия сегодня" за оперативность

Во время конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии в Москве

Во время конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Информационная поддержка МИА "Россия сегодня" конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии" получила высокую оценку ее организатора — Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). На крупнейшем международном событии в сфере интеллектуальной собственности и цифровых технологий, прошедшем 16-17 апреля 2018 года в Москве в Центре международной торговли, команда агентства обеспечила оперативное информирование участников мероприятия, новости транслировались на плазменных панелях на его площадках. На конференции работали специальная зона интервью РИА Новости и выездная студия радио Sputnik на русском языке. Все материалы с конференции — эксклюзивные интервью с экспертами, новости и обзоры — вышли в одноименном спецпроекте на флагмане медиагруппы — сайте ria.ru, а также в эфире и на сайте радио Sputnik.

"Благодаря вашему вкладу в информационное освещение мероприятия, конференция заняла одно из главных мест в новостной повестке дня, а жителям России и иностранных государств стала доступна исчерпывающая информация о ключевых тенденциях в области развития глобальной системы интеллектуальной собственности через призму внедрения блокчейн-технологий", — говорится в благодарственном письме за подписью главы Роспатента Григория Ивлиева.

В конференции приняли участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности и пятнадцати ведущих ведомств по интеллектуальной собственности, включая ведомства стран БРИКС, Евразийское патентное ведомство и Европейское патентное ведомство. Почетными гостями выступили руководители ключевых министерств и ведомств Российской федерации, а также представители бизнес-сообщества, молодые ученые и эксперты. Всего в мероприятии приняли участие около 800 участников из 20 стран мира.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило Генеральным информационным агентством конференции.

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