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Новости агентства

"Россия сегодня" открыла интерактивную выставку "Готовность № 1"

15:4014.06.2018
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© МИА "Россия сегодня" / Сергей МамонтовНа открытии интерактивной выставки Готовность № 1На открытии интерактивной выставки Готовность № 1
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В день старта главного спортивного события года  — Чемпионата мира по футболу — МИА "Россия сегодня" открыла интерактивную выставку "Готовность № 1" на площадке и при поддержке Музея Москвы. Снимки 12 арен, которые принимают мундиаль, будут встречать  всех неравнодушных к игре посетителей до 8 июля во внутреннем дворе Музея, превратившимся в "Город футбола".  Образы площадок будущих матчей даны в объективе ведущих фотокоров "Россия сегодня" — Алексея Филиппова, Алексея Даничева,  Антона Денисова.  Снимки дополняет мультимедийная инфографика, подготовленная флагманом медиагруппы сайтом ria.ru специально к чемпионату. С ее помощью можно не только узнать важные факты об аренах, но и оказаться внутри них, — для этого необходимо отсканировать QR-код возле каждой из фотографий.  

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии мультимедийной выставки Нужен гол!
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" запустила интерактивную выставку об отечественном футболе
Выставка в "Городе футбола" соседствует с другой экспозицией МИА "Россия сегодня" — у штаб-квартиры медиагруппы на Зубовском бульваре 4, в 100 метрах от Музея Москвы:  уличная выставка "Нужен гол!" с элементами дополненной реальности посвящена легендам советского футбола.

Говоря о старте выставки  МИА "Россия сегодня" в  Музее Москвы, его директор Алина Сапрыкина отметила: "Выставка "Готовность №1" стала важной частью масштабной культурно-спортивной программы "Город футбола" в Музее Москвы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу. Она первой встречает гостей музея и расширяет географию проекта далеко за пределы столицы. Тема спорта раскрывается и в работах современных художников на выставке "… и, конечно, футбол!". Кроме того, в музее представлены экспозиции и некоторых стран, участвующих в футбольном турнире".

Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник:  "Выставка  "Готовность № 1"  —  подарок "Россия сегодня"  всем болельщикам ЧМ-2018. Москва — одна из нескольких десятков ее площадок по всему миру.  О "Готовности № 1"  российских стадионов  к мундиалю уже узнали во Вьетнаме, Индии, Ливане и Франции. В планах дальнейшего турне выставки — Болгария, Сербия, Италия и другие страны".

© МИА "Россия сегодня" / Сергей МамонтовНа открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов
На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"

Официальный талисман чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака в Олимпийском парке в Сочи к ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Сочи открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
"Город футбола" — проект Музея Москвы, участника культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Во дворе Музея Москвы расположится футбольное поле для мини-футбола, панна-футбола и демонстрации футбольного фристайла. Болельщики смогут посмотреть здесь трансляции матчей на большом экране. В одном из корпусов Провиантских складов музея откроется арт-инсталляция на футбольную тему. Гостей музея ожидают дни Испании и Германии, выставка о футболе в Бразилии, встреча со звездой российского женского футбола Надеждой Карповой, выступление рэпера Pharaoh, а также мастер-класс от известного уличного художника Покраса Лампаса.

© МИА "Россия сегодня" / Сергей МамонтовНа открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов
На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотография Себнем Коскуна Завтрак на привале. Моя Планета, одиночные фотографии
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них —   ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

 

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25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июня 18:00
-
Россия
-
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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