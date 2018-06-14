МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В день старта главного спортивного события года — Чемпионата мира по футболу — МИА "Россия сегодня" открыла интерактивную выставку "Готовность № 1" на площадке и при поддержке Музея Москвы. Снимки 12 арен, которые принимают мундиаль, будут встречать всех неравнодушных к игре посетителей до 8 июля во внутреннем дворе Музея, превратившимся в "Город футбола". Образы площадок будущих матчей даны в объективе ведущих фотокоров "Россия сегодня" — Алексея Филиппова, Алексея Даничева, Антона Денисова. Снимки дополняет мультимедийная инфографика, подготовленная флагманом медиагруппы сайтом ria.ru специально к чемпионату. С ее помощью можно не только узнать важные факты об аренах, но и оказаться внутри них, — для этого необходимо отсканировать QR-код возле каждой из фотографий.

Выставка в "Городе футбола" соседствует с другой экспозицией МИА "Россия сегодня" — у штаб-квартиры медиагруппы на Зубовском бульваре 4, в 100 метрах от Музея Москвы: уличная выставка "Нужен гол!" с элементами дополненной реальности посвящена легендам советского футбола.

Говоря о старте выставки МИА "Россия сегодня" в Музее Москвы, его директор Алина Сапрыкина отметила: "Выставка "Готовность №1" стала важной частью масштабной культурно-спортивной программы "Город футбола" в Музее Москвы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу. Она первой встречает гостей музея и расширяет географию проекта далеко за пределы столицы. Тема спорта раскрывается и в работах современных художников на выставке "… и, конечно, футбол!". Кроме того, в музее представлены экспозиции и некоторых стран, участвующих в футбольном турнире".

Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "Выставка "Готовность № 1" — подарок "Россия сегодня" всем болельщикам ЧМ-2018. Москва — одна из нескольких десятков ее площадок по всему миру. О "Готовности № 1" российских стадионов к мундиалю уже узнали во Вьетнаме, Индии, Ливане и Франции. В планах дальнейшего турне выставки — Болгария, Сербия, Италия и другие страны".

© МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1" © МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"

© МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1" © МИА "Россия сегодня" / Сергей Мамонтов На открытии интерактивной выставки "Готовность № 1"

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

"Город футбола" — проект Музея Москвы, участника культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Во дворе Музея Москвы расположится футбольное поле для мини-футбола, панна-футбола и демонстрации футбольного фристайла. Болельщики смогут посмотреть здесь трансляции матчей на большом экране. В одном из корпусов Провиантских складов музея откроется арт-инсталляция на футбольную тему. Гостей музея ожидают дни Испании и Германии, выставка о футболе в Бразилии, встреча со звездой российского женского футбола Надеждой Карповой, выступление рэпера Pharaoh, а также мастер-класс от известного уличного художника Покраса Лампаса.

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