Региональные пресс-центры ЧМ откроют свои двери 13 июня

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городские мультимедийные пресс-центры в 10 городах-организаторах чемпионата мира по футболу откроют свои двери для аккредитованных российских и зарубежных СМИ 13 июня. Торжественное открытие московского пресс-центра состоялось 5 июня, в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента физической культуры и спорта города Москвы Николай Гуляев и Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Московский пресс-центр уже вовсю принимает представителей СМИ из более 30 стран мира, и мы уже получаем много положительных отзывов об организации нашей работы от российских и зарубежных коллег. На площадке ежедневно проводятся пресс-конференции и брифинги, о которых журналисты узнают через e-mail- и sms-рассылку. Программа региональных пресс-центров будет не менее насыщенной — в каждом городе будут проходить мероприятия с руководителями регионов, представителями туристической отрасли, спортсменами, звёздами культуры и искусства", — отметила руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева.

На площадках пресс-центров представители СМИ могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi и локерами. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов. Доступ во все 11 пресс-центров осуществляется по аккредитации, которая продолжается на сайте до 20 июня 2018 года. Заявки уже подали более 9 000 представителей СМИ со всего мира. Среди россиян, судя по числу поданных заявок, наиболее активно работать во время мундиаля будут СМИ из Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи и Саранска.

Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

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