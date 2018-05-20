Перфоманс от "Россия сегодня" в Ночь музеев увидели сто тысяч зрителей

14:2520.05.2018
(обновлено: 15:23 20.05.2018)
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20 мая, Москва — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" впервые приняла участие в акции "Ночь в музее" в качестве арт-площадки, представив необычную коллаборацию с театральной компанией YBW, создателями первых иммерсивных спектаклей в России. Поздним вечером 19 мая артисты иммерсивного шоу "Вернувшиеся" показали перфоманс на фотовыставке "Освобождение Европы" у стен агентства на Зубовском бульваре. Всего на одну ночь "ожили" знаменитые фронтовые фотохроники 1945 года, сделанные фотографами "Совинформбюро", легендарного предшественника "России сегодня". Постановку увидели несколько сотен зрителей на улице, а трансляция в соцсетях собрала около 100 000 просмотров.
Спектакль был поставлен специально для московской "Ночи в Музее" американским режиссером иммерсивного театра Мией Занетти.
"В постановке я хотела подчеркнуть поразительную силу общности. Война — это чудовищная трагедия. В войне нет победивших и проигравших. Но в то же время, общество как никогда едино и сильно. Уникальные кадры фотовыставки "Освобождение Европы" как вспышки памяти из прошлого. Используя технику иммерсивного театра, мы не только вовлекаем публику в тематику выставки, но и даем возможность прочувствовать как утрату, которая несет война, так и уникальную силу духа людей", — Мия Занетти, режиссер иммерсивных спектаклей "Вернувшиеся" и "Безликие".
Заимствуя приемы иммерсивной театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем. Кроме визуальной части, художественный смысл перфоманса раскрывал авторский аудиогид от историка и публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова. Оксана Олейник, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня"
: "Россия сегодня" является наследником фотоархива "Совинформбюро". Для нас очень важно показать эти уникальные кадры не только профессионалам, но и широкой публике, что удалось благодаря участию в акции "Ночь в музее". Нам показалось интересным преподнести аудитории лучшие кадры фронтовых хроник 1945 года в таком необычном художественном формате. В иммерсивном перфомансе раскрылся весь символизм экспозиции — тема спасения и возрождения, войны и победы, памяти и любви".
Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня". Всего на выставке представлено 14 снимков: "Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" – эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма. Выставка открыта до конца мая, аудиогид доступен по QR-коду через приложение izi.travel.
РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы "Россия сегодня", выступил информационным партнером акции "Ночь в музее" в Москве. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Театральная компания YBW — создатели первых иммерсивных спектаклей в России "Вернувшиеся" и "Безликие".
Поздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4 "ожила" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся".
Уличное театральное действие развернулось вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро".
На снимках фронтовых репортеров запечптлены радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат.
В постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскрылся лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.
Заимствуя приемы иммерсивной (с участием зрителей) театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.
Режиссер постановки Мигель считает, что "иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям".
Всего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков.
"Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.
Экспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.
Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня".
На фотовыставке представлены работы Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других.
"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018.
Обычно действие спектакля происходит на четырех этажах особняка XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.
В спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.
Актеры репетировали шесть месяцев в условиях строжайшей секретности.
Российскими продюсерами "Вернувшихся" стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, а в роли композитора выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев.