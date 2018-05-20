Перфоманс от "Россия сегодня" в Ночь музеев увидели сто тысяч зрителей

Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018

Участники уличного перфоманса труппы иммерсивного шоу Вернувшиеся на фотовыставке Освобождение Европы у здания МИА «Россия сегодня» в рамках акции Ночь музеев. 19 мая 2018

20 мая, Москва — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" впервые приняла участие в акции "Ночь в музее" в качестве арт-площадки, представив необычную коллаборацию с театральной компанией YBW, создателями первых иммерсивных спектаклей в России. Поздним вечером 19 мая артисты иммерсивного шоу "Вернувшиеся" показали перфоманс на фотовыставке "Освобождение Европы" у стен агентства на Зубовском бульваре. Всего на одну ночь "ожили" знаменитые фронтовые фотохроники 1945 года, сделанные фотографами "Совинформбюро", легендарного предшественника "России сегодня". Постановку увидели несколько сотен зрителей на улице, а трансляция в соцсетях собрала около 100 000 просмотров.

Спектакль был поставлен специально для московской "Ночи в Музее" американским режиссером иммерсивного театра Мией Занетти.

"В постановке я хотела подчеркнуть поразительную силу общности. Война — это чудовищная трагедия. В войне нет победивших и проигравших. Но в то же время, общество как никогда едино и сильно. Уникальные кадры фотовыставки "Освобождение Европы" как вспышки памяти из прошлого. Используя технику иммерсивного театра, мы не только вовлекаем публику в тематику выставки, но и даем возможность прочувствовать как утрату, которая несет война, так и уникальную силу духа людей", — Мия Занетти, режиссер иммерсивных спектаклей "Вернувшиеся" и "Безликие".

Заимствуя приемы иммерсивной театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем. Кроме визуальной части, художественный смысл перфоманса раскрывал авторский аудиогид от историка и публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.: "Россия сегодня" является наследником фотоархива "Совинформбюро". Для нас очень важно показать эти уникальные кадры не только профессионалам, но и широкой публике, что удалось благодаря участию в акции "Ночь в музее". Нам показалось интересным преподнести аудитории лучшие кадры фронтовых хроник 1945 года в таком необычном художественном формате. В иммерсивном перфомансе раскрылся весь символизм экспозиции — тема спасения и возрождения, войны и победы, памяти и любви".

Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня". Всего на выставке представлено 14 снимков: "Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" – эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма. Выставка открыта до конца мая, аудиогид доступен по QR-коду через приложение izi.travel.

РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы "Россия сегодня", выступил информационным партнером акции "Ночь в музее" в Москве. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Театральная компания YBW — создатели первых иммерсивных спектаклей в России "Вернувшиеся" и "Безликие".