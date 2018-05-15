РИА Новости стало информпартнером крупнейшего юридического форума России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством VIII Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ), который пройдет в Северной столице России с 15 по 19 мая в здании Главного Штаба Эрмитажа. В рамках партнерства "РИА Новости" будет освещать все ключевые сессии, круглые столы, деловые мероприятия ПМЮФ-2018.

Агентство обеспечит оперативное информирование участников форума — новости будут транслироваться плазменных панелях на площадках форума. Все материалы с Петербургского Международного Юридического Форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры- будут выходить в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru

Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ) — уникальное международное событие, объединяющее ведущих специалистов в области права. Форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации и Президента Российской Федерации. За годы своего существования ПМЮФ стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.