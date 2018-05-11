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В Ночь музеев "Россия сегодня" и артисты "Вернувшихся" оживят фотовыставку

15:5411.05.2018
(обновлено: 16:13 11.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкCтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в СочиCтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" впервые присоединится к акции "Ночь музеев" в качестве площадки  и представит совместный проект с театральной компанией YBW, создателями первых иммерсивных спектаклей в России. Поздним вечером 19 мая фотовыставка "Освобождение Европы" возле штаб-квартиры агентства на Зубовском бульваре, 4 "оживет" в уличном перфомансе от труппы иммерсивного шоу "Вернувшиеся". Заимствуя приемы иммерсивной театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем.

Уличное театральное действие развернется вокруг лучших кадров фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро". Радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. В постановке от номинантов премии "Золотая маска"-2018 раскроется лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории.

© РИА Новости / Владимир ГребневПерейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Пригласительный билет в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина
© РИА Новости
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Режиссер, продюсер, хореограф-постановщик иммерсивного спектакля "Вернувшиеся" Мигель: "Есть вещи, про которые нельзя забывать. Иммерсивный жанр, как форма театрального искусства, погружает зрителя в состояние медитативного созерцания и позволяет обратиться к личному опыту и ощущениям. Словно отпечатки воспоминаний, герои Великой Отечественной войны предстанут в постановке, которую мы создали специально для акции "Ночь музеев" 2018, поднимая тему памяти человека вне времени".

Всего на выставке, оснащенной аудиогидом, представлено 14 снимков: "Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветская регулировщица у крепости Кюстрин
© РИА Новости
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Советская регулировщица у крепости Кюстрин

Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Фотонаследие МИА "Россия сегодня" включает не только самые оперативные снимки со всего мира, но и ценные архивные кадры. В Ночь Музеев фотохроники последних дней Второй Мировой войны станут равноценными участниками театрального шоу. Знаковые снимки, сопровождаемые аудиогидом, обретут формат живой реальности 1945 года — это новый, иммерсивный  способ восприятия фотожурналистики. Мы рады делиться с москвичами и гостями столицы самым интересным из фотографического наследия агентства, и особенно приятно делать это в таком современном формате". 

Посетитель на выставке победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Мельников
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Стать участниками уличного спектакля и увидеть выставку смогут все, кто окажется у стен "Россия сегодня" в Ночь музеев. Представления пройдут сеансам с 22.30 до 01.00 — каждые полчаса по 15 минут. Экспонаты сопровождаются авторским аудиогидом: пройдя по QR-кодам, желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова. Аудиогид доступен до конца мая через мобильное приложение izi.travel.

Интерактивная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в преддверии Дня Победы на уличном пространстве возле штаб-квартиры МИА "Россия сегодня". РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы, выступает информационным партнером акции "Ночь музеев" в Москве.

Театральная компания YBW — создатели первых иммерсивных спектаклей в России "Вернувшиеся" и "Безликие". Каждый актер проходит специальный тренинг, где, благодаря новаторскому подходу режиссеров и постановщиков, он учится по-новому раскрывать характер героя, используя при этом инструменты чуждые классическому театру.

"Вернувшиеся" - российский иммерсивный спектакль, поставленный по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения", номинант премии "Золотая маска" — 2018. Действие спектакля происходит на четырёх этажах особняк XIX века в историческом центре Москвы по адресу Дашков переулок, 5.  В спектакле более 240 сцен, многие из которых разворачиваются одновременно. Продолжительность спектакля около двух с половиной часов.

Подготовка павильона МИА Россия сегодня перед открытием Петербургского международного экономического форума 2015. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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