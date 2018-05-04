Агентство "Р-Спорт" стало лауреатом национальной премии "Спорт и Россия"

Агентство Р-Спорт в составе МИА Россия сегодня стало лауреатом премии Спорт и Россия в номинации За вклад в популяризацию спорта в СМИ

Агентство Р-Спорт в составе МИА Россия сегодня стало лауреатом премии Спорт и Россия в номинации За вклад в популяризацию спорта в СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Агентство спортивных новостей "Р-Спорт" в составе медиагруппы "Россия сегодня" стало лауреатом пятой ежегодной национальной премии "Спорт и Россия" в номинации "За вклад в популяризацию спорта в СМИ".

Торжественная церемония состоялась в Сочи. Награду из рук бывшего футболиста сборной России, двукратного чемпиона страны, обладателя Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Евгения Алдонина получил руководитель проектов отдела продаж комплексных и специальных проектов Дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня" Александр Изотов.

Участниками ежегодной национальной премии являются организации, которые вносят свой вклад в развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России. Агентство входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". "Р-Спорт" освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство "Р-Спорт" являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. "Р-Спорт" — лауреат престижных российских премий: премия Рунета (2012 год), премии "Спортивный Парнас" (2013, 2017 год) и другие.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Р-Спорт" в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.