В Москве открылась выставка редких кадров МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В преддверии майских праздников МИА "Россия сегодня" собрало самые интересные кадры о музыкальном наследии и современности российской столицы из своего уникального фотобанка. Выставка стартовала в одном из любимейших мест отдыха жителей и гостей Москвы, на Тверском бульваре, и открыта для всех желающих до 9 мая. Среди авторов работ "Москвы музыкальной" — ведущие фоторепортеры МИА "Россия сегодня", лауреаты международных конкурсов Владимир Вяткин, Валерий Мельников, Илья Питалев, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев. Выставка включила и архивные кадры мастеров отечественной фотографии — Юрия Абрамочкина, Михаила Озерского, Рудольфа Алфимова, Дмитрия Донского, легендарных репортеров Агентства Печати "Новости", предшественника медиагруппы "Россия сегодня".

В более чем полусотне черно-белых и цветных снимков запечатлен яркий музыкальный калейдоскоп жизни столицы. Картины московских городских праздников соседствуют в нем с образами академических выступлений великих музыкантов России — Александра Свешникова, Геннадия Рождественского, Мстислава Ростроповича. Трогательное старание школьников на уроках пения в московских школах контрастирует с размахом музыкальных шествий студенческих фестивалей. Юношеский азарт коллективов молодых музыкантов столицы находит продолжение в красочности и динамизме выступлений международных команд одного из крупнейших в мире фестивалей уличных оркестров "Спасская башня".

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина о старте фотовыставки: "Выставка "Москва музыкальная" включила 70 кадров из архива МИА "Россия сегодня". Мы рады долгосрочному сотрудничеству с агентством в рамках фестивалей цикла "Московские сезоны". Благодаря уникальному фотографическому наследию медиагруппы жители и гости российской столицы могут увидеть самое интересное из истории Москвы в формате фестивальных уличных выставок и тематических поездов метро".

Фотовыставка МИА "Россия сегодня" организована совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы и приурочена к проведению Открытого музыкального международного конкурса исполнителей "Московская весна А Cappella", который пройдет с 27 апреля по 9 мая в Москве в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ —2010 и 2011 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".