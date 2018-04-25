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Жюри конкурса Стенина возглавил директор фотослужбы агентства Anadolu

12:1925.04.2018
(обновлено: 12:46 25.04.2018)
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© МИА "Россия сегодня" / Валерий МельниковПосетитель на выставке победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаПосетитель на выставке победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Мельников

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" при поддержке Комиссии по делам ЮНЕСКО, начало отбор лучших работ 2018 года. Главой жюри, в состав которого вошли представители ведущих мировых агентств, стал Ахмет Сел — руководитель отдела фото- и видеоновостей агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции.

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
Из более чем шести тысяч снимков молодых репортеров со всего мира мэтры фотожурналистики выберут призеров в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также определят обладателя высшей награды — Гран-при. Число работ в каждой из номинаций в этому году увеличили до трех, что дало молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса увеличили по сравнению с прошлым годом практически в два раза: 100 тысяч рублей за первое место, 75 тысяч — за второй и 50 тысяч — за третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Шорт-лист с именами победителей опубликуют 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина — 2018 Ахмет Сел: "Для начала я хотел бы пожелать удачи всем участникам конкурса! Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру".

Открытие выставки международного фотоконкурса имени Андрея Стенина в Клубе журналистов Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мексике назвали выставку имени Стенина достойным примером журналистики
Среди тех, кто выберет "лучших их лучших", — почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо (Wang Yao); заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" (Notimex) Хорхе Арсига Авила (Jorge Árciga Avila); российский фотожурналист, до апреля 2018 года — глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин (Pavel Kassin); специальный фотокорреспондент агентства Франс Пресс (AFP) Младен Антонов (Mladen Antonov); основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия (Anna Zekria); Иван Секретарев (Ivan Sekretarev), фоторепортер с более чем двадцатилетним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства Ассошиэйтед Пресс (AP).

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.

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