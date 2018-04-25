Жюри конкурса Стенина возглавил директор фотослужбы агентства Anadolu

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" при поддержке Комиссии по делам ЮНЕСКО, начало отбор лучших работ 2018 года. Главой жюри, в состав которого вошли представители ведущих мировых агентств, стал Ахмет Сел — руководитель отдела фото- и видеоновостей агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции.
Шорт-лист с именами победителей опубликуют 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.
Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина — 2018 Ахмет Сел: "Для начала я хотел бы пожелать удачи всем участникам конкурса! Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру".
О конкурсе:
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.