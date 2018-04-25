Жюри конкурса Стенина возглавил директор фотослужбы агентства Anadolu

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" при поддержке Комиссии по делам ЮНЕСКО, начало отбор лучших работ 2018 года. Главой жюри, в состав которого вошли представители ведущих мировых агентств, стал Ахмет Сел — руководитель отдела фото- и видеоновостей агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции.

Из более чем шести тысяч снимков молодых репортеров со всего мира мэтры фотожурналистики выберут призеров в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также определят обладателя высшей награды — Гран-при. Число работ в каждой из номинаций в этому году увеличили до трех, что дало молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса увеличили по сравнению с прошлым годом практически в два раза: 100 тысяч рублей за первое место, 75 тысяч — за второй и 50 тысяч — за третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей.

Шорт-лист с именами победителей опубликуют 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина — 2018 Ахмет Сел: "Для начала я хотел бы пожелать удачи всем участникам конкурса! Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру".

О конкурсе:

Среди тех, кто выберет "лучших их лучших", — почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо (Wang Yao); заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" (Notimex) Хорхе Арсига Авила (Jorge Árciga Avila); российский фотожурналист, до апреля 2018 года — глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин (Pavel Kassin); специальный фотокорреспондент агентства Франс Пресс (AFP) Младен Антонов (Mladen Antonov); основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия (Anna Zekria); Иван Секретарев (Ivan Sekretarev), фоторепортер с более чем двадцатилетним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства Ассошиэйтед Пресс (AP).

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.