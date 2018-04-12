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Фотокорр "Россия сегодня" получил премию World Press Photo

23:4812.04.2018
(обновлено: 00:32 13.04.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФотокорреспонденту МИА Россия сегодня В. Мельникову вручили премию World Press PhotoФотокорреспонденту МИА Россия сегодня В. Мельникову вручили премию World Press Photo
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АМСТЕРДАМ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Валерий Мельников удостоен высшей международной награды в области фотографии — международной премии World Press Photo.

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© РИА Новости
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Он занял второе место в номинации Digital Storytelling/Short Form.

"Я уже не вижу большой разницы между первым местом, вторым и третьим. Все три работы, которые были номинированы, зрители увидят одинаково. Хорошо, что благодаря этим номинациям, этой победе у наших работ будет большая аудитория", — рассказал РИА Новости российский фотожурналист.

Торжественная церемония награждения лауреатов World Press Photo-2018 завершилась в ночь на пятницу в Амстердаме.

Высокую награду — вторую подряд в своей карьере — Мельников получил за проект "Под землей", созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников получил международную награду World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form. Проект "Под землей" создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны в Донецкой области в 2015 - 2016 годах.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников получил международную награду World Press Photo в номинации Digital Storytelling/Short Form. Проект "Под землей" создан на стыке фото-, видео – и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны в Донецкой области в 2015 - 2016 годах.

Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых World Press Photo-2017, Magnum Photography Awards-2016, Life Framer-2017, Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России"-2017, "Серебряная камера"- 2013 и другие.

"Под землей"

Проект Мельникова "Под землей" рассказывает о мирных жителях, живущих на линии соприкосновения в одном из районов Донбасса.

"Этот проект о людях, которые благодаря своему человеческому духу, благодаря своему гуманизму продолжают оставаться людьми в нечеловеческих условиях, в условиях войны", — рассказал фотограф.

Его герои — жители разрушенной деревни на линии огня под Донецком: женщины, старики и дети, прячущиеся в подвале местной школы.

Съемки проводились во время поездок Мельникова в Донбасс, было две поездки примерно по месяцу каждая.

"Фотограф не держится особняком. Хорошую работу сделать особняком невозможно: нужно с людьми сближаться очень сильно, хотя бы какую-то часть времени прожить их жизнью", — поделился фотокорреспондент.

Он добавил, что продолжает поддерживать связь с главной героиней проекта Валентиной Бородиной.

Корреспондент РИА Новости Александр Телишев на торжественном вручении награды IV Всероссийской премии За верность науке в Министерстве образования и науки РФ
© Фото : Оргкомитет премии "За верность науке"
Корреспондент МИА "Россия сегодня" удостоен спецприза "За верность науке"

"Я созваниваюсь с ней, в феврале был на Донбассе, ездил уже не снимать, а в гости, проведал ее, показал, что получилось. Она очень хотела посмотреть и ей очень понравилось. Она сказала, что это хорошая работа, большая работа. Этот проект именно о том, что хотела сказать людям Валентина. Это ее послание человечеству", — отметил он.

О том, что Валерий номинирован на престижную премию, Валентина узнала в феврале. "Она особо не поздравляла, но сказала, что очень рада, что это очень здорово. Благодаря этой победе, номинации десятки, а может и сотни тысяч людей по всему миру смогут увидеть историю о ней, о ее односельчанах, о том, как они выживают. Это очень важно", — подчеркнул обладатель премии.

Мельников рассказал, что во время работы над проектом едва ли думал "как российский журналист".

© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖитель пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Владимир Зровка (50 лет). 2 октября 2015 года
© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Житель пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Владимир Зровка (50 лет). 2 октября 2015 года

"Я относился к этой истории с точки зрения гуманизма. Я смотрю на конфликт и показываю его глазами мирных жителей. Мои симпатии как человека и как журналиста на стороне мирных жителей Донбасса", — заключил он.

"Оскар" мира фотографии

World Press Photo — это крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают даже с "Оскаром" мира фотографии.

На конкурс 2018 года было представлено 73 тысячи 44 фотографии, выполненные 4 548 фотографами из 125 стран мира.

В число номинантов из России помимо Мельникова вошли также российский фотограф Татьяна Виноградова (People/Photo Category) и анимированный проект "Жили|были" (Digital Storytelling/Innovative Storytelling) информационного портала "Такие Дела" благотворительного фонда "Нужна Помощь".

Работы Виноградовой и портала "Такие Дела" заняли в своих номинациях третье место.

Женщины продают оренбургские платки на рынке в поселке Саракташ Оренбургской области
© Фото : Владимир Песня/МИА "Россия сегодня"
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Жюри Best of Photojournalism отметило работу фотокора "России сегодня"

Каждый раз, когда на сцене называли имя победителя в той или иной номинации, в соседнем помещении, выгороженном в большом здании бывшей фабрики, с одного из выставочных стендов падала темная ткань, скрывавшая победоносную работу. Таким образом, к концу торжественной церемонии победителей, призеров и гостей ожидала целая выставка работ World Press Photo.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с метаданными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Работа фотографа Владимира Федоренко Сборная
© Владимир Федоренко/МИА "Россия сегодня"
Фоторепортеры МИА "Россия сегодня" стали лучшими на Best of Russia 2017

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. Также Фотослужба была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий: Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

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