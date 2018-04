Жюри Best of Photojournalism отметило работу фотокора "России сегодня"

МОСКВА, 02 апр — РИА Новости. Оренбургский платок стал знаменит благодаря серии фото специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни. Его история заслужила особое признание жюри международного конкурса фотожурналистики The Best of Photojournalism 2018. Черно-белая серия "Начало пухового пути" в формате документальной хроники фиксирует мгновения работы мастеров уникального промысла — жителей крошечного села Татарский Саракташ Оренбургской области.

© Фото : Владимир Песня/МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Латифа Иксанова вычесывает пух с оренбургской козы в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области © Фото : Владимир Песня/МИА "Россия сегодня" Перейти в фотобанк Латифа Иксанова вычесывает пух с оренбургской козы в поселке Татарский Саракташ Оренбургской области

Одна из героинь серии, мастерица Гульсылу-ханум Амирова так сказала о съемках: "Участие в этом проекте не только для меня, но вообще для всех жителей нашего района и села, что-то сказочное. Он, можно сказать, всколыхнул весь народ! Про оренбургский платок я могу говорить очень долго, для нас он — все: это жизнь, это радость. Я работала заведующей клубом — вот это для меня было второстепенное. А вязать — у нас вяжут все. Я начала вязать с семи лет. Мне дали спицы и сказали: "Давай, вяжи!" Для нас эти съемки были так важны, потому что народ поверил, что это кому-то интересно, мы ведь живем очень далеко. Среди наших мастеров есть просто волшебники, мастера искусств просто".

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня о создании серии: " Здесь я находил удовольствие в том, что следил за красотой повседневной жизни людей, которые просто делают с любовью свое дело. Если бы все делали так, мир был бы куда лучшим местом, чем он есть сейчас".

Международный конкурс фотожурналистики The Best of Photojournalism (BOP) создан "фотожурналистами для фотожурналистов". Конкурс проходит под эгидой Национальной Ассоциации Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США), что позволило ему стать одним из самых престижных конкурсов фотожурналистики в мире. Комитет конкурса The Best of Photojournalism состоит из самых выдающихся и признанных фотографов, редакторов, и педагогов визуальной журналистики.

