Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Почти 6000 снимков из 77 стран - таков рекордный итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. Больше, чем годом ранее, при этом в два раза больше заявок из-за рубежа. Конкурс, созданный в России в память о фотокоре "Россия сегодня" Андрее Стенине берет новую высоту.

© Фото : МИА «Россия сегодня»/Фандулвази Джайкло Перейти в фотобанк В конкурсе имени Стенина впервые участвуют фоторепортеры из Руанды и Мьянмы : "Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина с каждым годом увеличивает число участников, обретая все большую популярность среди молодых фоторепортеров мира. Мы видим в этом рост профессиональной значимости конкурса в мировом фотосообществе. В этом году, впервые за историю конкурса, о себе заявили представители 8 новых для конкурса стран, среди которых Камбоджа, Того, Эквадор, Намибия, Руанда, Коста-Рика, Мьянма, Саудовская Аравия. Уже сейчас можно сказать, что фотоработы конкурса-2018 сфокусированы на главных проблемах современного мира, им найден яркий фотографический образ".

Следующим этапом станет работа международного жюри. Мэтрам фотографии предстоит отсмотреть работы молодых журналистов со всего мира. По числу заявок лидируют фотографы из России, Китая, Индии, Италии, США и Турции. Участники из России составляют 48 % от общего числа конкурсантов. Наиболее широко в конкурсе представлены работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени, Саратова, Воронежа и Казани.

Шорт-лист конкурса будет объявлен 22 мая на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.

О конкурсе:

© РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Лауреаты конкурса имени Стенина получат три миллиона рублей в 2018 году , организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.