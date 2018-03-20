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Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников

11:0020.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в МосквеФотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.  Почти 6000 снимков из 77 стран  - таков рекордный итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. Больше, чем годом ранее, при этом в два раза больше заявок из-за рубежа. Конкурс, созданный в России в память о фотокоре "Россия сегодня" Андрее Стенине берет новую высоту.

Гость на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина на площадке художественной галереи Eclectica Contemporary в Кейптауне
© Фото : МИА «Россия сегодня»/Фандулвази Джайкло
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В конкурсе имени Стенина впервые участвуют фоторепортеры из Руанды и Мьянмы
Куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня"  Оксана Олейник отметила: "Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина с каждым годом увеличивает число участников, обретая все большую популярность среди молодых фоторепортеров мира. Мы видим в этом рост профессиональной значимости конкурса в мировом фотосообществе.  В этом году, впервые за историю конкурса, о себе заявили  представители 8 новых для конкурса стран, среди которых Камбоджа, Того, Эквадор, Намибия, Руанда, Коста-Рика, Мьянма, Саудовская Аравия. Уже сейчас можно сказать, что фотоработы конкурса-2018 сфокусированы на главных проблемах современного мира, им найден яркий фотографический образ".

Следующим этапом станет работа международного жюри. Мэтрам фотографии предстоит отсмотреть работы молодых журналистов со всего мира. По числу заявок лидируют фотографы из России, Китая, Индии, Италии, США и Турции. Участники из России составляют 48 % от общего числа конкурсантов. Наиболее широко в конкурсе представлены работы из Москвы, Санкт-Петербурга,  Владивостока, Тюмени, Саратова, Воронежа и  Казани.

Шорт-лист конкурса будет объявлен 22 мая на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.

О конкурсе:

Посетительница на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Лауреаты конкурса имени Стенина получат три миллиона рублей в 2018 году
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура",  информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex,  новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru,   Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и  Фестивали FotoistanbulKolga Tbilisi PhotoPhotoVisa.

Лучшие работы конкурса Стенина на выставке в Мехико
© Светлана Тарасова | StenincontestСветлана Тарасова из России удостоилась приза за работу "Огород".Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Светлана Тарасова из России удостоилась приза за работу "Огород".
© Табылды Кадырбеков | StenincontestКиргизский фотограф отметился снимком продавщицы сладкой ваты из Бишкека.Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Киргизский фотограф отметился снимком продавщицы сладкой ваты из Бишкека.
© Юрий Смитюк | StenincontestЗимний серфинг на Тихоокеанском побережье России попал в объектив Юлии Смитюки из России.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюка из России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России попал в объектив Юлии Смитюки из России.
© Константин Чалабов | StenincontestЭлегантного болельщика запечатлел российский фотограф Константин Чалабов.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Элегантного болельщика запечатлел российский фотограф Константин Чалабов.
© Алексей Мальгавко | StenincontestВесенний паводок в Омской области сфотографировал Алексей Мальгавко из России.Весенний паводок в Омской области
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
Весенний паводок в Омской области сфотографировал Алексей Мальгавко из России.
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