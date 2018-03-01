Медведева и Загитова попробовали себя в роли выпускающих РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие золото и серебро на Олимпийских играх в Пхёнчхане, попробовали себя в роли выпускающих редакторов РИА Новости, опубликовав сообщения для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Загитова рассказала, что планирует через три года сдать на права и сесть за руль подаренного ей автомобиля. Медведева сообщила, что от лица команды фигуристов из Беляево попросила президента РФ Владимира Путина построить новый каток с двумя аренами.
Затем Медведева и Загитова были награждены памятными сертификатами от МИА "Россия сегодня".
Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали, соответственно, золото и серебро на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В среду российским призерам Олимпиады в Доме правительства вручили ключи от автомобилей BMW.
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