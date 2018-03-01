Медведева и Загитова попробовали себя в роли выпускающих РИА Новости

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и олимпийская чемпионка, серебряный призер XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова, выступающая в роли выпускающего редактора РИА Новости

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и олимпийская чемпионка, серебряный призер XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова, выступающая в роли выпускающего редактора РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие золото и серебро на Олимпийских играх в Пхёнчхане, попробовали себя в роли выпускающих редакторов РИА Новости, опубликовав сообщения для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале в Кремле вручил государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр-2018. В Доме правительства российским олимпийцам вручили ключи от автомобилей BMW.

Загитова рассказала, что планирует через три года сдать на права и сесть за руль подаренного ей автомобиля. Медведева сообщила, что от лица команды фигуристов из Беляево попросила президента РФ Владимира Путина построить новый каток с двумя аренами.

Новости сразу же стали доступны подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем были опубликованы на сайте Ria.ru.

Затем Медведева и Загитова были награждены памятными сертификатами от МИА "Россия сегодня".

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали, соответственно, золото и серебро на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В среду российским призерам Олимпиады в Доме правительства вручили ключи от автомобилей BMW.

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