В Мехико открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Конкурс имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открыл выставку работ своих победителей в Клубе журналистов Мексики. Выставка включила фотографии, с успехом представленные в ноябре 2017 года в одной из крупнейших фотогалерей Мехико Centro de la Imagen. До 7 марта все желающие смогут увидеть фотоистории из России, Испании, Китая, Индии, Бангладеш, Греции и Италии. Выставка открыта по будням с 11:00 до 18:00.

Глава Клуба журналистов Мексики г-жа Селесте Саенс да Мьера на открытии выставки отметила: "Фотография, как никакой другой формат, остро и объективно доносит до зрителей правду, обозначает насущные проблемы общества. Разнообразие тем и сила образов, представленных на выставке, доказывают, что этот конкурс — ведущая международная площадка, которая открывает и поддерживает молодых фотопрофессионалов по всему миру. Желаем участникам конкурса Стенина 2018 года удачи и надеемся, что число победителей из Мексики и стран Латинской Америки на нем будет только расти!"

Прием заявок на конкурс 2018 года продолжается на портале конкурса stenincontest.ru. До 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда - "Гран-при".