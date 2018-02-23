В Мехико открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина

09:0023.02.2018
(обновлено: 09:02 23.02.2018)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Конкурс имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открыл выставку работ своих победителей в Клубе журналистов Мексики. Выставка включила фотографии, с успехом представленные в ноябре 2017 года в одной из крупнейших фотогалерей Мехико Centro de la Imagen. До 7 марта все желающие смогут увидеть фотоистории из России, Испании, Китая, Индии, Бангладеш, Греции и Италии. Выставка открыта по будням с 11:00 до 18:00.
Глава Клуба журналистов Мексики г-жа Селесте Саенс да Мьера на открытии выставки отметила: "Фотография, как никакой другой формат, остро и объективно доносит до зрителей правду, обозначает насущные проблемы общества. Разнообразие тем и сила образов, представленных на выставке, доказывают, что этот конкурс — ведущая международная площадка, которая открывает и поддерживает молодых фотопрофессионалов по всему миру. Желаем участникам конкурса Стенина 2018 года удачи и надеемся, что число победителей из Мексики и стран Латинской Америки на нем будет только расти!"
Среди выставочных работ — беспристрастный фоторепортаж "Беженцы в Белграде
" обладателя Гран-при 2017 года испанца Алехандро Мартинеса Велеса, пронзительный портрет маленького беженца в Идомени
гречанки Анны Пантелия, Рассказ о жителе крошечной деревне на западе Сибири
от россиянина Алексея Мальгавко и этническая зарисовка "Вдовы на празднике красок
" индийца Шаши Шекхар Кашьяпа, сюрреалистическая серия "Манекены
" поляка Степана Рудика и фотоистория современного отшельника "Другая реальность
" российского журналиста Павла Волкова.
Прием заявок на конкурс 2018 года продолжается на портале конкурса stenincontest.ru. До 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда - "Гран-при".
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Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru
, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура
", информационный портал ЖурДом
и портал Russian Photo
. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Notimex
, новостное агентство ANA
, телеканал и портал RT
, The Royal Photographic Society
, Shanghai United Media Group
(SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR
, интернет-портал газеты China Daily
, журнал Frontline
, информационное агентство PNA
, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee
, интернет-портал The Paper
, информационное агентство Bernama
, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia
, информационное агентство Antara
. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии
, агентство ГеоФото
, портал Photo-study.ru
, Союз журналистов Москвы
, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств
, информационный портал YOung JOurnalists
и Фестивали Fotoistanbul
, Kolga Tbilisi Photo
, PhotoVisa
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