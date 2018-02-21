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К участию в конкурсе имени Стенина присоединились новые страны

11:0021.02.2018
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© Фото : МИА «Россия сегодня»/Фандулвази ДжайклоПерейти в фотобанкГость на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина на площадке художественной галереи Eclectica Contemporary в КейптаунеГость на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина на площадке художественной галереи Eclectica Contemporary в Кейптауне
© Фото : МИА «Россия сегодня»/Фандулвази Джайкло
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Молодые фоторепортеры из Саудовской Аравии, Мьянмы, Коста-Рики и Руанды впервые приняли участие в конкурсе имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. На суд компетентного жюри они представили стильные монохромные портреты, яркие образцы природной макрофотографии и ландшафтной съемки, картины национальных праздников. Номинации "Моя планета" и "Главные новости" по прежнему сохраняют лидерство по числу поданных в них фотографий.

Посетительница на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Лауреаты конкурса имени Стенина получат три миллиона рублей в 2018 году

Прием заявок продолжается на портале конкурса stenincontest.ru, в активе которого уже находится порядка 2000 работ от молодых фоторепортеров из более чем 50 стран мира.

Среди россиян самыми активным стали журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Тулы, Воронежа, Смоленска, отдав предпочтение черно-белой портретной съемке. Среди зарубежных стран лидируют фоторепортеры из Азии, включая Бангладеш, Индию и Иран. Яркая этника и пейзажные кадры составляют основу представленных ими работ.

До завершения приема заявок на конкурс осталось чуть более недели — до 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© Фото : Дамир Булатов
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.

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