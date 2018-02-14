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Новости агентства

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" получил премию World Press Photo

13:0014.02.2018
(обновлено: 13:57 14.02.2018)
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© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖительница пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Екатерина Чуркина (75 лет). 23 сентября 2015 годаЖительница пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Екатерина Чуркина (75 лет). 23 сентября 2015 года
© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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АМСТЕРДАМ, 14 фев — РИА Новости. Высшая международная награда в области фотографии — премия World Press Photo — объявила победителей и призеров 2018 года. От России в их число вошел специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников с проектом "Под землей" (Digital Storytelling/Short Form), созданным в соавторстве с Андреем Любимовым (режиссер монтажа) и Ильей Свеженцом (композитор).

Это пронзительный черно-белый рассказ о жителях разрушенной деревни на линии огня под Донецком — женщинах, стариках и детях, прячущихся в подвале местной школы. Помимо Мельникова, для которого награда World Press Photo cтала второй подряд в карьере, в число призеров вошли российский фотограф Татьяна Виноградова (People/Photo Category) и анимированный проект "Жили|были" (Digital Storytelling/Innovative Storytelling) информационного портала "Такие Дела" благотворительного фонда "Нужна Помощь". 

© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области Любовь Агольцева (76 лет). 27 сентября 2015 года
© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Жительница пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка Донецкой области Любовь Агольцева (76 лет). 27 сентября 2015 года

Проект "Под землей" создан на стыке фото-, видео- и аудиоформатов. Кадры, положенные в его основу, были сделаны Мельниковым в Донецкой области в 2015—2016 годах. Международное признание мастерства своих фотокорреспондентов медиагруппа "Россия сегодня" получает уже третий год подряд — в 2016 году престижного приза удостоен фотожурналист Владимир Песня с его фотосерией "Хоккей в Ветлуге". Церемония награждения лауреатов World Press Photo-2018 состоится 12 апреля 2018 года в Амстердаме. 

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников: "Победа на World Press Photo является очень важной наградой — в профессиональных кругах она считается самой значимой в области фото- и визуальной журналистики. Эта награда является и огромной ответственностью для журналиста, поскольку его произведение становится всемирно известным. Тысячи, а может, и миллионы людей по всему миру смогут увидеть эти фотографии или видео. И очень важно, что ты хочешь сказать своей работой.

Корреспондент РИА Новости Александр Телишев на торжественном вручении награды IV Всероссийской премии За верность науке в Министерстве образования и науки РФ
© Фото : Оргкомитет премии "За верность науке"
Корреспондент МИА "Россия сегодня" удостоен спецприза "За верность науке"

"Под землей" — по сути, короткометражный документальный фильм, рассказывающий о мирных жителях, которые живут на линии соприкосновения в одном из районов Донбасса. Он посвящен этим людям и рассказывает о том, как они видят конфликт. Я решил, что документальное повествование с использованием видео, интервью и звуков лучше передаст атмосферу и даст возможность героям лично сказать о том, что они чувствовали, что они пережили, на что они надеются в этой войне".

Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых World Press Photo-2017, Magnum Photography Awards-2016, Life Framer-2017, Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России" — 2017, "Серебряная камера" — 2013 и другие.

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© РИА Новости
Победитель конкурса World Press Photo о проекте "Под землей"

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"Перейти в фотобанкЖитель пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Владимир Зровка (50 лет). 2 октября 2015 года
© Фото : Валерий Мельников / МИА "Россия сегодня"
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Житель пострадавшего во время обстрела села Веселое, расположенного около Донецкого аэропорта, Владимир Зровка (50 лет). 2 октября 2015 года

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с метаданными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Сайт агентства РИА Новости. Архивное фото
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Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством таких государственно значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством следующих мировых и региональных спортивных мероприятий: Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

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"Огромная ответственность". Мельников о выигранной премии World Press Photo
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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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