МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы наградил заместителя руководителя редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня" Виктора Бельцова. Виктор получил благодарственное письмо столичного Департамента ГОЧСиПБ, а также почетную награду в номинации "Лучшая оперативная новость".
В торжественной церемонии также приняли участие представители телеканалов "Россия 1", "Москва 24", "НТВ", "360°", телерадиокомпании "МИР", информационного агентства ТАСС, Агентства городских новостей "Москва", газет "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", "Новые округа", объединенной редакции МЧС, интернет-проекта "Мобильный репортер".
Почетные дипломы за подписью главы Департамента Юрия Акимова журналистам вручили руководители Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
Представители СМИ и сотрудники Департамента ГОЧСиПБ в своих выступлениях подчеркнули важность совместной работы по предупреждению происшествий и пропаганде безопасности жизнедеятельности в мегаполисе.