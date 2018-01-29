МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы наградил заместителя руководителя редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня" Виктора Бельцова. Виктор получил благодарственное письмо столичного Департамента ГОЧСиПБ, а также почетную награду в номинации "Лучшая оперативная новость".

В торжественной церемонии также приняли участие представители телеканалов "Россия 1", "Москва 24", "НТВ", "360°", телерадиокомпании "МИР", информационного агентства ТАСС, Агентства городских новостей "Москва", газет "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", "Новые округа", объединенной редакции МЧС, интернет-проекта "Мобильный репортер".

Почетные дипломы за подписью главы Департамента Юрия Акимова журналистам вручили руководители Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Представители СМИ и сотрудники Департамента ГОЧСиПБ в своих выступлениях подчеркнули важность совместной работы по предупреждению происшествий и пропаганде безопасности жизнедеятельности в мегаполисе.

"Взаимодействие со СМИ очень важно для нас — ведь если бы не вы, никто не узнал бы о нашей работе, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Вагиф Мирмовсум, — Я надеюсь что и дальше и в телепередачах, и на страницах газет вы будете объективно, интересно и оперативно рассказывать о работе городских спасателей, помогать нам вести профилактическую работу. Во многом благодаря нашей совместной работе число происшествий в городе и пострадавших в них снижается. А мы, в свою очередь, будем вам содействовать в вашей работе".