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Новости агентства

Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина

11:0022.01.2018
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© МИА "Россия сегодня" / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНа выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаНа выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© МИА "Россия сегодня" / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, объявил состав жюри 2018 года. В него вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий, среди которых Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции; заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" (Notimex) Хорхе Арсига Авила; директор фотослужбы Издательского дома "КоммерсантЪ" Павел Кассин; специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" (AFP) Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия; Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства "Ассошиэйтед Пресс" (AP).

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© Фото : Дамир Булатов
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Имя погибшего в Донбассе фотокора Стенина присвоили его родной школе в Коми
В жюри конкурса также вошла Почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы — заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства "Синьхуа" (Xinhua).

Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Руководитель отдела фото и видео-новостей Агентства Анадолу Ахмет Сел: "Для меня большая честь принять участие в жюри конкурса, организованного в память о талантливом российском фотожурналисте Андрее Стенине. Безусловно, фотожурналистика одна из самых опасных ипостасей журналистской профессии. Ее нельзя реализовать за рабочим столом или в уютном номере отеля. Основа ее — свидетельство из первых рук, присутствие фотографа непосредственно на месте события, чтобы воссоздать его визуальный образ. В настоящее время фотожурналистика переживает нелегкие времена. В этой связи очень важно поддержать молодых фотографов, которые выбрали профессию репортера, как и предоставить возможность аудитории узнать о них и увидеть их работы. Поэтому конкурс имени Андрея Стенина так важен. Этот конкурс хранит не только память о фотожурналисте, но также поддерживает молодых фоторепортеров".

Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу
Заместитель директора фотослужбы государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" Хорхе Арсига Авила: "Для меня большая честь принимать участие в конкурсе имени Андрея Стенина, делиться опытом как фотожурналист и обычный человек, тонко чувствующий действительность. Я дал согласие (стать членом жюри), осознавая необходимость и желание передать опыт, создать связь, которая привнесет и добавит непоколебимые ценности в мир фотографии, и способствовать таким образом укреплению духа фотожурналистики"

Специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" Младен Антонов: "Я признателен за приглашение стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Мне невероятно импонирует задача конкурса, состоящая в поддержке молодого поколения фотожурналистов. Возможность показать свои работы во многих странах мира, предоставляемая конкурсом лауреатам, уникальна, а творческое турне работ победителей, стартующее по его завершению, впечатляет. Мало что в современной фотографии значит больше, чем желание молодого поколения профессионалов делиться с нами своим видением мира".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все больше стран участвуют в конкурсе имени Стенина, заявил Дмитрий Киселев
Глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин: "Для меня большая честь быть приглашенным в жюри конкурса имени Андрея Стенина. Я с удовольствием готов включиться в работу и быть полезным конкурсу по мере своих сил и возможностей. Фотография передает дух эпохи и событий. Она отражает не только новостную составляющую, но в целом дух времени, в котором мы живем. И именно такие конкурсы, как конкурс имени Стенина, который хотя и возник в связи с печальным поводом, дают представление о современном уровне российской фотографии. Россия, не побоюсь громких фраз, — великая фотографическая держава. Российская фотографическая школа имеет высочайший уровень, что подтверждено многими премиями ребят, которые работают в разных изданиях. И тот факт, что конкурс имени Стенина — международный, и что молодые фотографы из других стран принимают в нем участие, очень важен, поскольку, чем больше у них возможности обмена мнением и общения, тем лучше им жить в профессии".

Анна Зекрия, основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES: "В целом для меня смысл участия в жюри конкурса имени Стенина в том, что в России со времен ИнтерФото не было достойного международного конкурса. Под достойным я понимаю понятные правила, адекватную процедуру подачи работ, уважаемое жюри, отсутствие оплаты за подачу и призовой фонд, который может послужить поддержкой авторам-победителям. Также для меня лично интерес состоит не только в выборе победителя, но и в том, чтобы увидеть новые имена, новые проекты, особенно из регионов России. Помимо всего вышесказанного, побывав в жюри самых разных конкурсов по всему миру, мне очень приятно наконец-то поучаствовать своим экспертным мнением в России".

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Биография Андрея Стенина
В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© AFP 2018
Матерый волк-одиночка. Памяти фронтового фотокора Андрея Стенина
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.

Война и мир Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМестные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПоследствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.Жители села Тейит чистят лук во дворе своего дома
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСолдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители поселка Семеновка, 2014 год.Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители поселка Семеновка, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРаненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей ШимановС 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
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