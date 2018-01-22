Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, объявил состав жюри 2018 года. В него вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий, среди которых Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции; заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" (Notimex) Хорхе Арсига Авила; директор фотослужбы Издательского дома "КоммерсантЪ" Павел Кассин; специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" (AFP) Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия; Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства "Ассошиэйтед Пресс" (AP).
В жюри конкурса также вошла Почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы — заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства "Синьхуа" (Xinhua).
Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.
Руководитель отдела фото и видео-новостей Агентства Анадолу Ахмет Сел: "Для меня большая честь принять участие в жюри конкурса, организованного в память о талантливом российском фотожурналисте Андрее Стенине. Безусловно, фотожурналистика одна из самых опасных ипостасей журналистской профессии. Ее нельзя реализовать за рабочим столом или в уютном номере отеля. Основа ее — свидетельство из первых рук, присутствие фотографа непосредственно на месте события, чтобы воссоздать его визуальный образ. В настоящее время фотожурналистика переживает нелегкие времена. В этой связи очень важно поддержать молодых фотографов, которые выбрали профессию репортера, как и предоставить возможность аудитории узнать о них и увидеть их работы. Поэтому конкурс имени Андрея Стенина так важен. Этот конкурс хранит не только память о фотожурналисте, но также поддерживает молодых фоторепортеров".
Заместитель директора фотослужбы государственного информационного агентства Мексики "Нотимекс" Хорхе Арсига Авила: "Для меня большая честь принимать участие в конкурсе имени Андрея Стенина, делиться опытом как фотожурналист и обычный человек, тонко чувствующий действительность. Я дал согласие (стать членом жюри), осознавая необходимость и желание передать опыт, создать связь, которая привнесет и добавит непоколебимые ценности в мир фотографии, и способствовать таким образом укреплению духа фотожурналистики"
Специальный фотокорреспондент "Агентства Франс Пресс" Младен Антонов: "Я признателен за приглашение стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Мне невероятно импонирует задача конкурса, состоящая в поддержке молодого поколения фотожурналистов. Возможность показать свои работы во многих странах мира, предоставляемая конкурсом лауреатам, уникальна, а творческое турне работ победителей, стартующее по его завершению, впечатляет. Мало что в современной фотографии значит больше, чем желание молодого поколения профессионалов делиться с нами своим видением мира".
Глава фотослужбы ИД "КоммерсантЪ" Павел Кассин: "Для меня большая честь быть приглашенным в жюри конкурса имени Андрея Стенина. Я с удовольствием готов включиться в работу и быть полезным конкурсу по мере своих сил и возможностей. Фотография передает дух эпохи и событий. Она отражает не только новостную составляющую, но в целом дух времени, в котором мы живем. И именно такие конкурсы, как конкурс имени Стенина, который хотя и возник в связи с печальным поводом, дают представление о современном уровне российской фотографии. Россия, не побоюсь громких фраз, — великая фотографическая держава. Российская фотографическая школа имеет высочайший уровень, что подтверждено многими премиями ребят, которые работают в разных изданиях. И тот факт, что конкурс имени Стенина — международный, и что молодые фотографы из других стран принимают в нем участие, очень важен, поскольку, чем больше у них возможности обмена мнением и общения, тем лучше им жить в профессии".
Анна Зекрия, основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES: "В целом для меня смысл участия в жюри конкурса имени Стенина в том, что в России со времен ИнтерФото не было достойного международного конкурса. Под достойным я понимаю понятные правила, адекватную процедуру подачи работ, уважаемое жюри, отсутствие оплаты за подачу и призовой фонд, который может послужить поддержкой авторам-победителям. Также для меня лично интерес состоит не только в выборе победителя, но и в том, чтобы увидеть новые имена, новые проекты, особенно из регионов России. Помимо всего вышесказанного, побывав в жюри самых разных конкурсов по всему миру, мне очень приятно наконец-то поучаствовать своим экспертным мнением в России".
В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru
, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"
, информационно-новостной портал KP.ru
, информационный портал ЖурДом
и портал Russian Photo
. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Notimex
, новостное агентство ANA
, телеканал и портал RT
, The Royal Photographic Society
, Shanghai United Media Group
(SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR
, интернет-портал газеты China Daily
, журнал Frontline
. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии
, агентство ГеоФото
, портал Photo-study.ru
, Союз журналистов Москвы
, Союз фотохудожников России
, Школа визуальных искусств
, информационный портал YOung JOurnalists
и Фестивали Fotoistanbul
, Kolga Tbilisi Photo
, PhotoVisa
.
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
Жители поселка Семеновка, 2014 год.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.