РИА Новости — информационное агентство Гайдаровского форума

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит официальным информационным агентством Гайдаровского форума-2018 "Россия и Мир: Цели и ценности", который состоится с 16 по 18 января в Москве. Организатором Гайдаровского форума выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Участниками Форума являются ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ученые, представители бизнес-сообщества. В этом году Форум будет посвящен теме: "Россия и мир: цели и ценности". Посетителей ждет насыщенная программа — панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары и лекции. Ключевыми мероприятиями станут пленарная дискуссия "Цели и ценности" и панельная дискуссия "Разделительные линии в мировой экономике".
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.