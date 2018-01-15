РИА Новости — информационное агентство Гайдаровского форума

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступит официальным информационным агентством Гайдаровского форума-2018 "Россия и Мир: Цели и ценности", который состоится с 16 по 18 января в Москве. Организатором Гайдаровского форума выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Агентство будет обеспечивать освещение всех ключевых сессий, круглых столов и семинаров Форума. На мероприятии будут работать специальная зона интервью РИА Новости и выездная студия радио Sputnik. Агентство обеспечит оперативное информирование участников мероприятия в режиме онлайн актуальными новостями, которые будут транслироваться на плазменных панелях на площадках Форума, что позволит гостям мероприятия быть в курсе событий. Все материалы с Гайдаровского форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры и фотоленты — будут выходить в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru , а также в эфире и на сайте радио Sputnik

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Участниками Форума являются ведущие российские и зарубежные эксперты, политики, экономисты, ученые, представители бизнес-сообщества. В этом году Форум будет посвящен теме: "Россия и мир: цели и ценности". Посетителей ждет насыщенная программа — панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары и лекции. Ключевыми мероприятиями станут пленарная дискуссия "Цели и ценности" и панельная дискуссия "Разделительные линии в мировой экономике".

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