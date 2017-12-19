Фонд "КАФ" поблагодарил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ" объявил благодарность коллективу специального проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор". Проект агентства выступил информационным партнером масштабной инициативы #ЩедрыйВторник.

"Спасибо за вашу щедрость! Только совместными усилиями мы сможем изменить мир вокруг себя!" — сказала Мария Черток, директор Фонда "КАФ".

В этом году акция #ЩедрыйВторник проходила в России уже второй раз, к ней присоединились 1800 партнеров из 227 населенных пунктов России от Калининграда до Камчатки.

"Вся наша команда счастлива находиться в такой огромной семье единомышленников, которые готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в ней прямо сейчас. Нас много! Спасибо партнерам за то, что помогают помогать", — отметила Ирина Кедровская, куратор проекта "Социальный навигатор", заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня".

#ЩедрыйВторник — это Международный день благотворительности, который во второй раз прошел в России 28 ноября 2017 года. Цель #ЩедрогоВторника — объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц ради популяризации благотворительности.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.