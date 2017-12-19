Минспорт назвал корреспондента "Р-Спорт" лучшим журналистом года

МОСКВА, 19 дек – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Специальный корреспондент агентства "Р-Спорт" Елена Вайцеховская стала победительницей в номинации "Спортивный парнас" в категории "Лучший журналист 2017 года" по версии министерства спорта РФ.

Победителя выбрал экспертный совет, в состав которого вошли Светлана Журова, Ирина Роднина, Александр Попов, Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, Елена Вяльбе, Станислав Поздняков, Владимир Васин, Александр Катушев, Павел Рожков, Александр Романцов, Марина Томилова, Валерий Штейнбах, Василий Конов. В церемонии награждения приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Елена Вайцеховская является олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду 1976 года.

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