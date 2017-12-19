Минспорт назвал корреспондента "Р-Спорт" лучшим журналистом года

МОСКВА, 19 дек – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Специальный корреспондент агентства "Р-Спорт" Елена Вайцеховская стала победительницей в номинации "Спортивный парнас" в категории "Лучший журналист 2017 года" по версии министерства спорта РФ.
Елена Вайцеховская является олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду 1976 года.
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