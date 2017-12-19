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Новости агентства

Минспорт назвал корреспондента "Р-Спорт" лучшим журналистом года

16:0219.12.2017
(обновлено: 16:17 19.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовНьюсрум спортивного агентства Р-Спорт. Архивное фотоНьюсрум спортивного агентства Р-Спорт. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 19 дек – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Специальный корреспондент агентства "Р-Спорт" Елена Вайцеховская стала победительницей в номинации "Спортивный парнас" в категории "Лучший журналист 2017 года" по версии министерства спорта РФ.

Зампред правительства РФ Ольга Голодец вручает награду международного детского центра Артек - знак Архитектор знаний первому заместителю главного редактора МИА Россия сегодня Олегу Осипову. 18 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Победителя выбрал экспертный совет, в состав которого вошли Светлана Журова, Ирина Роднина, Александр Попов, Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, Елена Вяльбе, Станислав Поздняков, Владимир Васин, Александр Катушев, Павел Рожков, Александр Романцов, Марина Томилова, Валерий Штейнбах, Василий Конов. В церемонии награждения приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Елена Вайцеховская является олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду 1976 года.

"Р-Спорт" — ведущее агентство спортивных новостей в России, которое входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". "Р-Спорт" освещает важнейшие спортивные события в мире футбола, хоккея, фигурного катания, биатлона, тенниса, автоспорта и других видов. Основой работы агентства является производство эксклюзивного информационного (новости, интервью, аналитические материалы) и мультимедийного контента (фотографии, инфографика). Российское информационное агентство "Р-Спорт" являлось хост-агентством XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. "Р-Спорт" — лауреат престижных российских премий: премия Рунета (2012 год), премии "Спортивный Парнас" (2013 год) и другие.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. "Р-Спорт" в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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