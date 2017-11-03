Сайт ria.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Флагманский сайт РИА Новости — ria.ru стал единственным СМИ, которое россияне включили в перечень основных онлайн-брендов 2017 года. Исследование поведения россиян в интернете провела международная исследовательская компания GfK*, в опросе приняло участие 6000 респондентов в возрасте от 14 лет. Помимо флагмана РИА Новости, пользователи рунета назвали среди самых известных поисковики, социальные сети, банковские услуги и онлайн-магазины. В первую пятерку вошли Yandex, Google, "ВКонтакте", Mail.ru и Youtube.

Руководитель сайта ria.ru Анна Гаврилова отметила: "Огромное спасибо нашим читателям и подписчикам в соцсетях, оставайтесь с нами! Хочется также отметить отличную работу всей нашей команды — журналистов, редакторов, дизайнеров, вообще всех, кто каждый день работает над тем, чтобы пользователь получал самую свежую и актуальную информацию. Спасибо!"

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт ria.ru читают свыше двух с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости ИноСМИ . За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

*Данные репрезентативны населению России. По состоянию на август 2017 года, выборка — 6000 человек, пассивный замер с использованием трекера.