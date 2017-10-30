В Варшаве представят работы победителей фотоконкурса имени Стенина

ВАРШАВА, 30 окт — РИА Новости. Работы победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, ранее побывавшие в Мадриде, будут представлены в Варшаве, сообщает пресс-служба МИА "Россия Сегодня".

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Конкурс ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

"Следующей за Мадридом площадкой, которая примет творческое турне работ победителей 2017 года Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня", станет столица Польши. Около трех десятков работ лучших молодых фотографов мира можно будет увидеть с 4 по 17 ноября на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) (ул. Бельведерская, 25)", — говорится в сообщении.

"Мы рады, что роуд-шоу Международного конкурса имени Андрея Стенина обретает и новые площадки, и новую аудиторию. Символично, что все работы победителей конкурса этого и предыдущих годов объединяет одно — любовь и преданность профессии, стремление говорить правду средствами фотографии и желание служить развитию международной фотожурналистики", — заявил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Выставка в Варшаве представит фотографические образы самых главных тем и вопросов, которые волнуют молодых фотожурналистов сегодня. Среди них – тема мигрантов, вопросы гуманитарной помощи пострадавшим от войн беженцам, социальная поддержка детей с особенностями развития, проблемы людей с инвалидностью.

Среди самых ярких образов выставки — пронзительная история о людях с утраченным будущим "Беженцы в Белграде" испанского журналиста Алехандро Мартинеса Велеса; портрет маленького беженца в небольшой деревне Идомени на границе с Македонией от гречанки Анны Пантелии, запечатлевшей "Европейскую мечту", крошечный мир ребенка в коробке; черно-белый кадр россиянина Анара Мовсумова "Театр без границ", с которого с надеждой смотрит участник театральной студии для детей с синдромом Дауна.

В работах выставки в Варшаве талантливыми молодыми фотографами мира также запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES.

В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".

Стенин, которому было 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о Стенине ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.