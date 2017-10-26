АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. С огромным успехом открылась в Афинах выставка победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина — зал Российского центра науки и культуры (РЦНК) был полностью заполнен, а посетители не скрывали эмоций.

"Отлично! Очень интересно! Впечатляющие работы!", — так отзывались о фотографиях посетители, среди которых были профессиональные фоторепортеры и журналисты, дипломаты и политики, представители Международного Комитета Красного Креста и ЮНЕСКО, представители общественности.

В Афины привезли 33 работы на разные темы — беженцы и война на Ближнем Востоке, жизнь в российской глубинке и спорт, любовь и акции протеста.

Среди лауреатов конкурса и гречанка — Анна Пантелия с портретом маленького беженца в коробке.

Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. А целью конкурса — поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

"Пронзительная фотография — это сила"

"Это конкурс уникальный. Он, с одной стороны, помогает раскрыть молодые таланты, а с другой стороны — взглянуть на мир этими молодыми талантливыми глазами", — сказал руководитель РЦНК Александр Хоменко.

Советник-посланник посольства России в Греции Олег Бредихин предложил почтить минутой память российского журналиста Андрея Стенина, погибшего на Украине от рук карателей при исполнении служебного долга.

"То, что происходит на Украине, очень близко для русских и для греков. Мы сопереживаем той боли, которая сейчас на Украине. И, конечно, те люди, которые отражают происходящее, — журналисты, фоторепортеры — они делают великое дело. Они запечатлевают в своих работах правду", — сказал дипломат.

"Для нас сегодня огромная радость открыть эту выставку. Я хотел бы искренне поздравить и поприветствовать Анну Пантелия. И хотел бы пожелать ей и другим участникам конкурса новых творческих побед и отражать в своих работах счастливые моменты. Чтобы этих моментов было больше", — сказал Бредихин.

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник сказала, что в этом году конкурс установил новый рекорд по количеству стран.

"Мы получили около 5 тысяч работ из 76 стран мира. На выставке, которую мы открываем сегодня, представлены несколько десятков работ фотографов из разных стран — из Греции, России, ЮАР, Италии, Венгрии, Сербии и других", — сказала Олейник.

По ее словам, в рамках турне работы победителей будут показаны также в Шанхае, Варшаве, Мадриде, Кейптауне, Йоханнесбурге и Мехико.

"Главная цель нашего конкурса — поддержать молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. И мы не только открываем для зрителей новые имена. Мы также предоставляем возможность фотожурналистам обрести новую аудиторию и получить с ней обратную связь", — сказала куратор конкурса.

Она выразила надежду, что выставка привлечет внимание молодых фотографов Греции и в следующем году организаторы получат еще больше прекрасных работ.

Глава Миссии Международного комитета Красного Креста в Греции Сари Нисси поздравила Анну Пантелия и сказала, что ее впечатляющая работа напоминает о пережитом тысячами людей.

Молодая гречанка заняла на конкурсе призовое место и получила специальный приз МККК "За гуманитарную фотографию" — за портрет маленького беженца в небольшой деревне Идомени на границе с бывшей югославской республикой Македония. Такой увидел автор "Европейскую мечту", воплощенную в крошечном мире в коробке.

"В этом году МККК впервые сотрудничает с организаторами и вручил две награды за лучшую гуманитарную фотографию. Тот факт, что выставка прошла из Москвы в Грецию и что один из двух фотографов, награжденных МККК, является греком, делает мероприятие особенным", — сказала Нисси.

"Сегодня мы живем в эпоху затяжных вооруженных конфликтов. Причины сложны. Последствия далеко идущие. Гуманитарные последствия огромны. МККК работает в областях, прямо или косвенно затронутых конфликтами, насилием и нищетой, и мы ежедневно видим трагические последствия войны", — сказала глава миссии.

По ее словам, за последние 150 лет гуманитарная деятельность и фотография развивались почти параллельно.

"Архивы нашей организации собирают работы более чем за сто лет. Техника, стиль, обстановка меняются с течением времени, но суть остается. Гуманитарная деятельность нуждается в фотографии для передачи посланий гуманизма, а фотография ищет истории и находит их в гуманитарном пространстве", — сказала Нисси.

По ее словам, два года назад мир был потрясен образами мужчин, женщин и детей, пытающихся достичь Европы, убегая от войны и разрушений.

"Фотография сыграла важную роль в раскрытии проблем и надежд мигрантов и беженцев, поскольку у нее есть уникальная сила преобразовывать безликие новостные сообщения в реальных людей с реальными историями и судьбами. Она в силах напомнить всем нам о том, что страдание реально и происходит не в далеких странах, а на нашем пороге. Сегодня эти душераздирающие, пронзительные фотографии Анны Пантелии напоминают о том, что пережили тысячи людей, пытаясь достичь безопасности и мира в Европе", — сказала глава миссии.

Она вновь поздравила Анну с ее впечатляющей работой.

Анна Пантелия поблагодарила организаторов конкурса и МККК и сказала, что она предпочла бы, чтобы в мире не было беженцев, за фотографию которых она награждена.

"Но среди главных проблем последних двух лет это очень важная тема. Ситуация спустя два года после того, как я сфотографировала ребенка в картонной коробке, за снимок которого я была награждена, особо не изменилась. Я хотела бы, чтобы все скоро изменилось и у нас не было таких образов", — сказала Пантелия.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Анна Пантелия призналась, что не ожидала такого внимания к работам своим и своих коллег. "Мы неожиданно для нас оказались в центре внимания мировых СМИ", — сказала она.

По словам Анны, ей очень понравилась Москва и она надеется в следующем году провести там отпуск.

Сейчас Анна, по ее словам, работает вместе с неправительственной организацией Save the children, занимающейся защитой прав детей по всему миру.

Андрей Стенин

МИА "Россия сегодня" ежегодно проводит конкурс молодых фотографов в память о фоторепортере агентства Андрее Стенине.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества.