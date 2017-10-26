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Новости агентства

В Афинах открылась выставка фотоконкурса имени Андрея Стенина

22:5026.10.2017
(обновлено: 23:05 26.10.2017)
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© РИА Новости / Павел ОнойкоПерейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в АфинахОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах
© РИА Новости / Павел Онойко
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АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. С огромным успехом открылась в Афинах выставка победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина — зал Российского центра науки и культуры (РЦНК) был полностью заполнен, а посетители не скрывали эмоций.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня, победитель World Press Photo - 2016 в номинации Спортивные истории Владимир Песня на открытии выставки победителей МКФ имени Андрея Стенина в Краснодар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Выставка лучших работ фотоконкурса имени Стенина открылась в Краснодаре
"Отлично! Очень интересно! Впечатляющие работы!", — так отзывались о фотографиях посетители, среди которых были профессиональные фоторепортеры и журналисты, дипломаты и политики, представители Международного Комитета Красного Креста и ЮНЕСКО, представители общественности.

В Афины привезли 33 работы на разные темы — беженцы и война на Ближнем Востоке, жизнь в российской глубинке и спорт, любовь и акции протеста.

Среди лауреатов конкурса и гречанка — Анна Пантелия с портретом маленького беженца в коробке.

Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. А целью конкурса — поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

© РИА Новости / Павел ОнойкоПерейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах
© РИА Новости / Павел Онойко
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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах

"Пронзительная фотография — это сила"

"Это конкурс уникальный. Он, с одной стороны, помогает раскрыть молодые таланты, а с другой стороны — взглянуть на мир этими молодыми талантливыми глазами", — сказал руководитель РЦНК Александр Хоменко.

Фотограф Павел Волков на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Победитель конкурса имени Стенина: от инженера к фотографу
Советник-посланник посольства России в Греции Олег Бредихин предложил почтить минутой память российского журналиста Андрея Стенина, погибшего на Украине от рук карателей при исполнении служебного долга.

"То, что происходит на Украине, очень близко для русских и для греков. Мы сопереживаем той боли, которая сейчас на Украине. И, конечно, те люди, которые отражают происходящее, — журналисты, фоторепортеры — они делают великое дело. Они запечатлевают в своих работах правду", — сказал дипломат.

"Для нас сегодня огромная радость открыть эту выставку. Я хотел бы искренне поздравить и поприветствовать Анну Пантелия. И хотел бы пожелать ей и другим участникам конкурса новых творческих побед и отражать в своих работах счастливые моменты. Чтобы этих моментов было больше", — сказал Бредихин.

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Оксана Олейник сказала, что в этом году конкурс установил новый рекорд по количеству стран.

"Мы получили около 5 тысяч работ из 76 стран мира. На выставке, которую мы открываем сегодня, представлены несколько десятков работ фотографов из разных стран — из Греции, России, ЮАР, Италии, Венгрии, Сербии и других", — сказала Олейник.

По ее словам, в рамках турне работы победителей будут показаны также в Шанхае, Варшаве, Мадриде, Кейптауне, Йоханнесбурге и Мехико.

"Главная цель нашего конкурса — поддержать молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. И мы не только открываем для зрителей новые имена. Мы также предоставляем возможность фотожурналистам обрести новую аудиторию и получить с ней обратную связь", — сказала куратор конкурса.

Она выразила надежду, что выставка привлечет внимание молодых фотографов Греции и в следующем году организаторы получат еще больше прекрасных работ.

Глава Миссии Международного комитета Красного Креста в Греции Сари Нисси поздравила Анну Пантелия и сказала, что ее впечатляющая работа напоминает о пережитом тысячами людей.

© РИА Новости / Павел ОнойкоПерейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах
© РИА Новости / Павел Онойко
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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах

Молодая гречанка заняла на конкурсе призовое место и получила специальный приз МККК "За гуманитарную фотографию" — за портрет маленького беженца в небольшой деревне Идомени на границе с бывшей югославской республикой Македония. Такой увидел автор "Европейскую мечту", воплощенную в крошечном мире в коробке.

"В этом году МККК впервые сотрудничает с организаторами и вручил две награды за лучшую гуманитарную фотографию. Тот факт, что выставка прошла из Москвы в Грецию и что один из двух фотографов, награжденных МККК, является греком, делает мероприятие особенным", — сказала Нисси.

"Сегодня мы живем в эпоху затяжных вооруженных конфликтов. Причины сложны. Последствия далеко идущие. Гуманитарные последствия огромны. МККК работает в областях, прямо или косвенно затронутых конфликтами, насилием и нищетой, и мы ежедневно видим трагические последствия войны", — сказала глава миссии.

По ее словам, за последние 150 лет гуманитарная деятельность и фотография развивались почти параллельно.

"Архивы нашей организации собирают работы более чем за сто лет. Техника, стиль, обстановка меняются с течением времени, но суть остается. Гуманитарная деятельность нуждается в фотографии для передачи посланий гуманизма, а фотография ищет истории и находит их в гуманитарном пространстве", — сказала Нисси.

По ее словам, два года назад мир был потрясен образами мужчин, женщин и детей, пытающихся достичь Европы, убегая от войны и разрушений.

"Фотография сыграла важную роль в раскрытии проблем и надежд мигрантов и беженцев, поскольку у нее есть уникальная сила преобразовывать безликие новостные сообщения в реальных людей с реальными историями и судьбами. Она в силах напомнить всем нам о том, что страдание реально и происходит не в далеких странах, а на нашем пороге. Сегодня эти душераздирающие, пронзительные фотографии Анны Пантелии напоминают о том, что пережили тысячи людей, пытаясь достичь безопасности и мира в Европе", — сказала глава миссии.

Она вновь поздравила Анну с ее впечатляющей работой.

Анна Пантелия поблагодарила организаторов конкурса и МККК и сказала, что она предпочла бы, чтобы в мире не было беженцев, за фотографию которых она награждена.

© РИА Новости / Павел ОнойкоПерейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах
© РИА Новости / Павел Онойко
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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Афинах

"Но среди главных проблем последних двух лет это очень важная тема. Ситуация спустя два года после того, как я сфотографировала ребенка в картонной коробке, за снимок которого я была награждена, особо не изменилась. Я хотела бы, чтобы все скоро изменилось и у нас не было таких образов", — сказала Пантелия.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Анна Пантелия призналась, что не ожидала такого внимания к работам своим и своих коллег. "Мы неожиданно для нас оказались в центре внимания мировых СМИ", — сказала она.

По словам Анны, ей очень понравилась Москва и она надеется в следующем году провести там отпуск.

Сейчас Анна, по ее словам, работает вместе с неправительственной организацией Save the children, занимающейся защитой прав детей по всему миру.

Андрей Стенин

МИА "Россия сегодня" ежегодно проводит конкурс молодых фотографов в память о фоторепортере агентства Андрее Стенине.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Победители фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий" выиграл фотограф из России Павел Волков. Его снимки рассказывают историю Юрия, мужчины, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес, подальше от больших городов.
© Павел Волков | StenincontestЮрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Юрий уже привык жить на природе и, по сути, погрузился в иную, мистическую реальность.
© Павел Волков | StenincontestСнимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
Снимок из серии "Другая реальность", фотограф Павел Волков, Россия. Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Серия фотографий".
© Елена Янкович | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.Культура селфи. Фотография Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" заняла работа сербского фотографа Елены Янкович "Культура селфи". Своим снимком автор призывает публику наслаждаться миром вокруг, забыв о стремлении получать одобрение окружающих.
© Алексей Филиппов | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Спорт. Серия фотографий" завоевал фотограф из России Алексей Филиппов. Его серия работ "На кончиках пальцев" посвящена такому красивому, но столь тяжелому труду, как спортивная гимнастика.
© Алексей Филиппов | StenincontestАлексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Алексей Филиппов снимал звезд мирового спорта во время тренировок и выступлений на летних Олимпийских играх в Рио.
© Алексей Филиппов | StenincontestСерия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.На кончиках пальцев
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Серия снимков "На кончиках пальцев" фотографа Алексея Филиппова показывает, сколько боли, травм и побед над собой стоит всего лишь за одним успешным выступлением спортивного гимнаста на международном турнире.
© Константин Чалабов | StenincontestСнимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Снимок фотографа из России Константина Чалабова, завоевавший первое место конкурса в номинации "Спорт. Одиночная фотография", был сделан во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОбладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Обладатель Гран-при и первого места в номинации "Главные новости. Серия фотографий" испанец Алехандро Мартинес Велес представил на конкурс серию снимков "Беженцы в Белграде".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestПомимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Помимо главного приза конкурса имени Стенина, работа "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса была удостоена специального приза Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию".
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestГерои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Герои серии снимков Алехандро Мартинеса Велеса — беженцы из Афганистана и Пакистана, живущие на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом Белграда.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.Протесты в городе Грабу. Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография". Снимок Фандулвази Джайкло из ЮАР "Протесты в городе Грабу" был сделан во время стычек жителей города с полицией недалеко от Кейптауна.
© Анар Мовсумов | StenincontestОсобой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.Театр без границ. Работа фотографа Анара Мовсумова из России
© Анар Мовсумов | Stenincontest
Особой отметки жюри конкурса имени Стенина, а также специального приза Шанхайской объединенной медиагруппы удостоена работа фотографа Анара Мовсумова из России. Его "Театр без границ" был представлен в номинации "Моя планета. Одиночная фотография". На снимке — один из уроков в студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. В центре кадра — мальчик, который недавно начал ходить на занятия и еще не привык к громким звукам музыки.
© Шахневаз Кхан | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).Беззвучный крик. Работа фотографа Шахневаза Кхан из Бангладеш
© Шахневаз Кхан | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевала работа Шахневаза Хана из Бангладеш. На снимках серии "Беззвучный крик" — дети, живущие в трущобах города Лех в Индии. Эти фото также были удостоены специального приза Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ (Al Mayadeen TV).
© Анна Пантелия | StenincontestТретье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.Европейская мечта. Работа фотографа Анны Пантелия из Греции
© Анна Пантелия | Stenincontest
Третье место конкурса в номинации "Главные новости. Одиночная фотография", а также специальный приз Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" завоевала работа "Европейская мечта" фотографа из Греции Анны Пантелия. На снимке — ребенок в лагере для беженцев Идомени на греческо-македонской границе.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestПервое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий" завоевал итальянец Данило Гарсиа Ди Мео. Его серия снимков "Что?" посвящена девушке Амбре, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота".
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestГероиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.Что? Работа фотографа Данило Гарсиа Ди Мео из Италии
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Героиня серии фотографий "Что?" итальянка Амбра каждый день борется со стереотипами и преодолевает препятствия, возникающие на ее пути.
© Данило Гарсиа Ди Мео | StenincontestФотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.Данило Гарсиа Ди Мео, Италия. Что? Первое место в номинации Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
© Данило Гарсиа Ди Мео | Stenincontest
Фотограф Данило Гарсиа Ди Мео своей работой старается рассказать историю Амбры, чья глухота не мешает ей расти над собой и даже заниматься единоборствами.
© Валентин Егоршин | Stenincontest Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.Лицо из прошлого. Работа фотографа Валентина Егоршина из России
© Валентин Егоршин | Stenincontest
Первое место конкурса в номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография" завоевал Валентин Егоршин из России. На его снимке "Лицо из прошлого" — участники митинга Коммунистической партии, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской революции.
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