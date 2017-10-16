В "Россия сегодня" обучат молодых журналистов актуальным новостным форматам

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи эксперты МИА "Россия сегодня" открыли образовательную секцию "Срочные новости" (Breaking News). На теоретических и практических занятиях, которые пройдут с 16 по 20 октября на главной площадке ВФМС-2017, молодые российские и иностранные журналисты научатся актуальным форматам подачи новостей в международных СМИ. Секция "Срочные новости" от "Россия сегодня" стала частью научно-образовательной и дискуссионной программы международного молодежного медиацентра "Новые Медиа".

В команде преподавателей — именитые журналисты и молодые медиа-менеджеры агентства: руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров, советник Главного редактора агентства Олег Дмитриев, эксперты в области интернет-технологий Михаил Конрад и Алексей Барыбин. На авторских лекциях и групповых мастер-классах они поделятся своими актуальными знаниями о создании видеоконтента, выборе героев для интервью, создании журналистского сюжета, а также работе с соцсетями и мессенджерами как альтернативой онлайн-медиа. В практической части обучения мастерству новостной журналистики будут использованы мультимедийные ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", имеющие многомиллионную аудиторию в России и за рубежом.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.