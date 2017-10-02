РИА Новости сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости в сентябре вновь возглавило рейтинг цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных сетях, показывают данные Brand Analytics.

Доля цитируемости в сентябре составила 5,7%, а индекс — 352528. Впервые в тройку лидеров вместе с РИА Новости и RT (4,0% и 246639) лидеров вошла "Комсомольская правда" (3,1% и 190933), опередив привычные ТАСС (3,0% и 188395) и Яндекс.Новости (2,9% и 181099).

Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — это число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Для расчета было обработано 1 435 524 975 сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше двух миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.