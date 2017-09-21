Фотограф "Россия сегодня" представил свои работы на World Press Photo

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников представил свою серию работ Черные Дни Украины на открытии выставки World Press Photo в Санкт-Петербурге

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников представил свою серию работ Черные Дни Украины на открытии выставки World Press Photo в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Выставка World Press Photo — 2017, в одной из номинаций которой победил фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников, открылась в четверг в Петербурге в арт-пространстве "Лофт Проект Этажи", передает корреспондент РИА Новости.

World Press Photo — престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. На конкурс 2017 года поступило свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. Выставка World Press Photo шестой год подряд проходит в "Лофт Проект Этажи".

"Шестьдесят лет говорить правду — это очень трудно, но она говорится каждый год", — сказал на церемонии открытия член жюри World Press Photo — 2017 Андрей Поликанов.

В номинации "Долгосрочный проект" победил фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников со своей серией работ "Черные Дни Украины", посвящённой войне на Донбассе.

"Эта серия говорит о самой важной стороне этого конфликта, — о мирных жителях, которые оказались вовлечены в военное противостояние и помимо собственной воли продолжают переживать все ужасы и трагедии этой войны", — сказал Мельников.