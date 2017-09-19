Победители конкурса селфи в метро получили призы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подведены итоги конкурса селфи в метро #РИА_Москва870, который медиагруппа "Россия сегодня" провела к 870-летию столицы.

Двух победительниц — Елизавету Морозову и Анну Туровскую — наградили специальными браслетами для бесплатного проезда в метро на целый год.

Конкурс прошел на площадках РИА Новости в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Для участия в розыгрыше необходимо было сделать селфи на фоне снимка из фотоархива "Россия сегодня" в вагоне тематического поезда "Москва-870", курсирующего по Кольцевой линии, и выложить его на своей страничке в соцсети с хэштегом #РИА_Москва870.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" приняло участие в запуске Правительством Москвы тематического поезда "Москва-870" на Кольцевой линии Московского метро в преддверии Дня Города. В оформлении салона состава использовались фотографии из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня", рассказывающие о государственных деятелях, ученых, архитекторах, мастерах искусств и спортсменах, внесших бесценный вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.