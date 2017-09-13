Пресс-центр "Россия сегодня" признали лучшей деловой площадкой в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" в Москве признан лучшей площадкой для деловых событий вместимостью свыше 300 человек по версии премии Live.Venues' 17, которая определяет лучшие event-площадки по всей России. На победу в этой номинации также претендовали Лотте Отель Москва, Конгресс-центр Технополис "Москва" и многие другие известные конференц-площадки.
Директор премии Live.Venues Award'17 Гиндина Елена "Премия Live.Venues Award служит объективным ориентиром для организаторов мероприятий. Члены жюри оценивают каждую площадку по 40 критериям. Международный пресс-центр МИА "Россия сегодня" признали самой лучшей площадкой для деловых событий вместимостью свыше 300 человек. Получить премию и такую высокую оценку жюри могло только безупречно организованное пространство, технологически оснащенное и динамично подстраивающееся под все изменения".
Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" — самая посещаемая и технологически оснащенная пресс-площадка в России, функционирующая на постоянной основе с 1991 года. На его площадках проходит свыше 1500 пресс-мероприятий в год с участием глав крупнейших транснациональных компаний, высокопоставленных представителей государственного аппарата, представителей частного бизнеса и общественно-политических объединений России.
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