Пресс-центр "Россия сегодня" признали лучшей деловой площадкой в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" в Москве признан лучшей площадкой для деловых событий вместимостью свыше 300 человек по версии премии Live.Venues' 17, которая определяет лучшие event-площадки по всей России. На победу в этой номинации также претендовали Лотте Отель Москва, Конгресс-центр Технополис "Москва" и многие другие известные конференц-площадки.

Руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева: "Мы рады, что экспертное жюри высоко оценило нашу работу. Мы проводим более 1500 мероприятий в год, мероприятия проходят и в наших пресс-центрах в странах ближнего и дальнего зарубежья, прямые телевизионные трансляции и видеомосты с которых давно стали нашей визитной карточкой".

Директор премии Live.Venues Award'17 Гиндина Елена "Премия Live.Venues Award служит объективным ориентиром для организаторов мероприятий. Члены жюри оценивают каждую площадку по 40 критериям. Международный пресс-центр МИА "Россия сегодня" признали самой лучшей площадкой для деловых событий вместимостью свыше 300 человек. Получить премию и такую высокую оценку жюри могло только безупречно организованное пространство, технологически оснащенное и динамично подстраивающееся под все изменения".

Премия Live.Venues учреждена международным холдингом Live.Group и призвана служить объективным ориентиром для организаторов специальных событий и частных мероприятий. Представители ведущих компаний индустрии, выступающие экспертами премии. Премия организована международным профессиональным журналом для лидеров event-индустрии Live Communication Magazine при поддержке Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ).

Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" — самая посещаемая и технологически оснащенная пресс-площадка в России, функционирующая на постоянной основе с 1991 года. На его площадках проходит свыше 1500 пресс-мероприятий в год с участием глав крупнейших транснациональных компаний, высокопоставленных представителей государственного аппарата, представителей частного бизнеса и общественно-политических объединений России.

В пресс-центре функционируют 6 пресс-залов вместимостью около 600 человек единовременно, оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим обеспечивать прямые телевизионные трансляции в эфире ведущих телекомпаний страны и мира. Кроме того, пресс-центр обладает возможностью проведения видеомостов с различными точками мира, что позволяет значительно расширять аудиторию мероприятий. В распоряжении гостей и журналистов — удобные комнаты переговоров, залы для индивидуальных интервью, инфраструктура для приема и передачи информации, включая Wi-Fi. Гостями пресс-центра в 2016 году стало более 20 000 человек.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.